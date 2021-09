Serena Rossi a Da grande/ “Jennifer Lopez? Ha fatto bene ad andare da Ben Affleck…”

Serena Rossi torna a parlare di Jennifer Lopez. Lo fa a Da grande, il programma condotto da Alessandro Cattelan, con cui peraltro si è esibita riproponendo le canzoni cantante per Frozen. «Tutti sono impazziti», ha raccontato l’attrice raccontando l’arrivo dell’artista a Venezia, dove lei era la madrina. «Ad un certo punto toccava a Ben (Affleck, ndr) fare le foto e lei si è defilata, si è ritoccata il trucco e chiacchierava», ha proseguito. In quel momento ha pensato bene di farsi avanti: «Io ho detto al direttore della Biennale che volevo conoscerla, quindi mi ha introdotta…».

DAVIDE DEVENUTO E DIEGO, COMPAGNO E FIGLIO SERENA ROSSI/ "A Carnevale succede..."

A quel punto si è presentata, dicendo di essere la madrina del Festival del Cinema di Venezia 2021. «Lei mi guarda un po’ e mi fa: “Ah la madrina”». Ma poi è arrivato Ben Affleck. Ed è a questo punto che Jennifer Lopez si è allontanata, scena che è diventata virale sui social. «In quel momento ritorna Ben e va da lui, giustamente».

Serena Rossi/ Da Un Posto al Sole a volto di punta della televisione pubblica

Serena Rossi e quel retroscena su Stefano Accorsi…

Serena Rossi ha spiegato di non essersela affatto presa: «Sono tornati insieme dopo vent’anni. L’amore è più forte di tutti. Si sono coccolati…». Ma il conduttore di Da grande l’ha presa in giro anche sui social proprio in quei minuti: «Scusa @serenarossi_com, essere ignorati da @JLo si può scrivere nel CV?». Divertenti poi gli sketch con Alessandro Cattelan, soprattutto il duetto irriverente. «Per farvela sentire in anteprima ci siamo giocati Sanremo». Ma Serena Rossi ha svelato anche dei retroscena parlando della sua esperienza per Frozen: lei ha prestato la voce ad Anna, quindi molti le chiedevano dei messaggi audio di auguri. Tra questi c’è pure Stefano Accorsi, che glielo ha chiesto come favore per un’amica della figlia…

LEGGI ANCHE:

Lillo/ Dopo il successo con Lol arriva il nuovo film con Greg “Gli idoli delle donne”

© RIPRODUZIONE RISERVATA