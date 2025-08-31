Serena Rossi: 40 anni e non sentirli, la trasformazione da giovane promessa partenopea a icona amata di tv, musical e film.

Oggi è il compleanno di Serena Rossi, che è arrivata al grande traguardo dei 40. Nata nel 1985 è diventata un’icona fra gli attori italiani a partire dal 2002 quando è stata una delle protagoniste di “C’era una volta…Scugnizzi“, musical di Enrico Vaime e Claudio Mattone. In occasione del compleanno dell’attrice, andiamo subito a scoprire qualche dettaglio in più sulla sua carriera e qualche curiosità sul piano sentimentale.

Correva l’anno 2003 quando Serena Rossi entra in Un posto al Sole. Qui diviene conosciuta sul piccolo schermo per aver interpretato il ruolo di Carmen Catalano, anche se per i dieci anni nel cast ha vestito i panni del personaggio a fasi alterne. Una delle esibizioni rimaste nel cuore del pubblico è stata però quella di Mia Martini, nel film biografico “Io Sono Mia” diretto da Riccardo Donna. Per interpretare l’intramontabile cantante ha preso lezioni di canto con una coach e ha perfezionato ulteriormente la recitazione dando vita nel 2019 ad un vero e proprio capolavoro.

Serena Rossi, chi è il marito Davide Devenuto? Conosciuto a Un Posto al Sole

Serena Rossi ricorda ancora l’abbraccio ricevuto da Loredana Bertè dopo la magistrale interpretazione di sua sorella Mia Martini, ecco cosa raccontava anni fa al Corriere: “Durante le riprese non ci eravamo mai viste. Temevo il suo giudizio, invece mi ha abbracciato: “Si vede che le hai voluto molto bene“. Non tutti sanno che Serena Rossi ha doppiato Anna di Frozen, un personaggio famosissimo del film Disney amato dai bambini fan della saga.

Ma passiamo ora a scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata. Serena Rossi conosce quello che è diventato suo marito sul set di Un posto al sole. Si tratta dell’attore Davide Devenuto, che nella soap italiana ha vestito i panni di Andrea Pergolesi. I due si sono conosciuti proprio sul set Rai, quando lei l’ha sentito imprecare contro la città di Napoli: “Non l’ho presa bene, ma poi ho capito che era solo una battuta. Siamo diventati amici”, ha spiegato al Corriere della Sera. Serena Rossi e Davide si sono poi sposati nel 2023.

