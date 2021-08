Serena Rossi/ Da Canzone Segreta alla nuova fiction Rai “La Sposa”, poi l’Eurovision?

Serena Rossi: conduttrice, attrice e mamma premurosa

Di Serena Rossi, la bella attrice, conduttrice, cantante e doppiatrice, ultimamente si parla parecchio: è infatti instancabile e non interrompe la sua attività neanche in piena estate. A conferma di ciò, possiamo dire che sarà a breve madrina della Mostra del Cinema di Venezia. Oltretutto, protagonista del programma Canzone Segreta, tornerà sui nostri schermi venerdì, con una replica, su Rai 1. Si tratta di un programma dalla forte impronta emotiva, che ha messo a dura prova la conduttrice stessa. Prima del debutto, infatti Serena Rossi aveva dichiarato: “Ho un po’ paura di quella sedia! Forse la cosa che potrebbe farmi crollare ed emozionare è qualcosa legato alla mia vita familiare e personale più che alla carriera.”. La conduttrice, però, si è mostrata all’altezza del compito che le era stato assegnato, facendo sentire i suoi ospiti a loro agio, portandoli così ad emozionarsi e di conseguenza anche ad emozionare il pubblico. Per quanto riguarda, invece, i suoi progetti, sono tanti e a lungo termine.

Infatti, la talentuosa Serena Rossi sarà presto sul set della nuova fiction Rai “La Sposa” e potrebbe non mancare molto alle riprese della seconda stagione di un’altra fiction di successo, ovvero Mina Settembre. Di quest’ultima fiction, la Rossi, ne ha parlato in occasione di un’intervista da parte di “Repubblica”. Ha affermato, quindi, di essere fiera dei risultati ottenuti in termini di ascolti e che è felice di poter girare la seconda stagione, anche se, a differenza di quanto accaduto la scorsa volta, non si trasferirà a Napoli per le riprese, ma farà la pendolare da Roma per non causare disagi al figlio Diego.

Serena Rossi, prossima tappa Eurovision?

Ma, le notizie non finiscono. Ce n’è un’altra, infatti, che riguarda Serena Rossi e che circola in rete da qualche giorno: il suo nome sarebbe stato accostato alla conduzione della prossima edizione dell’Eurovision Song Festival, che come sappiamo si svolgerà in Italia in seguito alla vittoria dei Maneskin. Da quello che si apprende, la Rossi sarebbe una delle papabili conduttrici insieme ad un altro volto noto e amato della nostra TV, ovvero Alessandro Cattelan, recentemente dimessosi dalla conduzione del talent show targato Sky, “X Factor”.

Non sappiamo quanto ci sia di vero, ma sarebbe una grande sfida per Serena e siamo sicuri che lei vincerebbe alla grande, come ha saputo dimostrare in tanti anni di carriera. Ricordiamo, infine, che la donna ha esordito sul set in “Un Posto al Sole”, la storica soap di Rai 3, sul cui set ha anche conosciuto l’amore: da 13 anni ormai fa coppia fissa con il collega Davide Devenuto, da cui ha avuto il figlio Diego, che ora ha 5 anni.



