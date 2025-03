Serena Rossi è tra le protagoniste della nuova puntata di “Da noi a ruota libera“, il programma condotto da Francesca Fialdini che racconta storie di vita quotidiana fra sorprese e situazioni dai sapori diversi. Un’occasione per conoscere alcuni lati inediti della bravissima attrice e cantante che con il suo talento ha saputo imporsi nel panorama italiano diventando uno dei nomi più richiesti. Tutto è iniziato con la soap “Un posto al sole” che le ha regalato la grande popolarità, e l’amore con il compagno Davide Devenuto, senza contare i tantissimi film e serie tv di successo.

Serena Rossi a Verissimo: "Mio figlio Davide è come mio padre"/ "Con mio marito Davide è un sogno"

Una carriera straordinaria che l’ha vista lavorare anche in progetti interazioni come “Virginia, la monaca di Monza” fino alla serie tv cult “Mina Settembre”. Sul grande schermo si è fatta apprezzare in film importanti come “Song’è Napure”, ma anche in commedie campioni al botteghino come “7 ore per farti innamorare” fino all’emozionante “Il treno dei bambini”.

Davide Devenuto, compagno Serena Rossi/ L'attrice: "ci siamo conosciuti mentre giravamo Un posto al sole"

Serena Rossi da Mina Settembre al live action Biancaneve

Dopo il grande successo di Mina Settembre, Serena Rossi è pronta a girare l’Italia con il show teatrale “SereNata a Napoli”, una serenata che l’attrice porta in scena per conquistare la sua città: Napoli! Non solo tra i progetti dell’attrice c’è anche il doppiaggio della Strega Cattiva nel film della Disney “Biancaneve” che torna al cinema nella versione live action. Proprio la Rossi sul suo personaggio ha raccontato: “ho cercato di dare tridimensionalità a questo personaggio, di scavare nelle sue fragilità e nelle sue paure”.

Chi è Serena Rossi/ Da "Un posto al sole" a "Mina Settembre": "basta credere nei sogni!"

Tra le sorprese del live action della Disney ci sono anche le canzoni che sono state affidate alla voce di Serena Rossi che ha così realizzato un sogno che aveva sin da bambina. Proprio l’attrice ha dichiarato in una recente intervista: “cantare le canzoni della Regina Cattiva è stato un sogno che si avvera. Sono cresciuta con questi brani”.