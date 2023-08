“Serena Rossi è incinta, l’ha appena scoperto”: lo scoop/ Slittano le riprese di Mina Settembre 3?

Serena Rossi è incinta? Spunta l’indiscrezione

La celebre attrice e conduttrice Serena Rossi sarebbe in dolce attesa. A lanciare lo scoop è il settimanale DiPiù Tv, che parla di una scoperta avvenuta da poco. “Ha scoperto da poco di esserlo di nuovo, la sua gioia è incontenibile” si legge.

Al momento pare che l’attrice non voglia dare ancora la bella notizia, essendo all’inizio della gravidanza. Sui social infatti tutto tace, come scrive il settimanale: “Dopo essere passata per Napoli a salutare i suoi genitori è partita per le vacanza con la sua famiglia e alcuni amici in Molise e per un po’ è anche sparita dai social, così come ha fatto suo marito“. Bisognerà dunque attendere le prossime settimane per l’ufficialità della notizia, che intanto punta i riflettori su un altro aspetto: gli impegni televisivi di Serena Rossi.

Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati/ Matrimonio in gran segreto dopo 15 anni insieme: i dettagli

Slittano le riprese di Mina Settembre 3 per la gravidanza di Serena Rossi?

L’attrice dovrebbe tornare sul set per la terza stagione di Mina Settembre, celebre e amata fiction di Rai 1; eppure la gravidanza potrebbe cambiare i piani delle riprese. “L’attrice avrebbe dovuto iniziare a girare tra la fine di questa estate e gli inizi dell’autunno, stagione attesissima e per cui c’è già la sceneggiatura pronta, ma è stata rimandata a data da destinarsi“, scrive il giornale, facendo dunque intendere che, qualora la gravidanza fosse confermata, la terza stagione di Mina Settembre potrebbe slittare di almeno un anno, andando in onda solo nel 2025.

Davide Devenuto, compagno di Serena Rossi/ "Dovevamo sposarci, ma poi..."

LEGGI ANCHE:

Davide Devenuto, compagno Serena Rossi/ "Matrimonio? Non ne abbiamo più riparlato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA