Serena Rossi/ “Io come Mina Settembre: ascolto e non giudico. Sanremo? Prima o poi..”

SERENA ROSSI, “MINA SETTEMBRE E’ COME ME: SA ACCOGLIERE L’ALTRO”

Serena Rossi torna in tv con la nuova stagione di “Mina Settembre”, la serie tv diretta da Tiziana Aristarco e che, ispirata ai racconti di Maurizio De Giovanni, narra le vicende di un’assistente sociale di un consultorio famigliare napoletano. E la 37enne attrice e conduttrice televisiva partenopea, in vista della messa in onda delle nuove puntate (a partire dal 2 ottobre su Rai 1), si è raccontata in una lunga intervista a ‘la Repubblica’, parlando non solamente del suo alter ego sul piccolo schermo, ma anche di diritti delle donne e pure del suo sogno di condurre il Festival di Sanremo.

“Da un po’ le emozioni mi travolgono” esordisce Serena Rossi, spiegando che in questo periodo le accade spesso, come ad esempio quando suo figlio Diego ha cambiato scuola: “Quanto c’è di Mina Settembre in me? La sento vicina e io ci metto tutto ciò che sono” racconta l’attrice campana, accennando all’abitudine tutta napoletana del suo personaggio ad accogliere l’altro, sapendo pure ascoltare ed essere curiosa del prossimo. “Io chiacchiero con tutti, ovunque: il mio momento preferito è quando vado a fare la spesa e il mio compagno Davide mi prende in giro (…) A scuola la prima cosa che ho fatto è stata invitare le altre mamme al bar, così ci conosciamo” ha aggiunto la Rossi.

SERENA ROSSI A SANREMO? “IL SOGNO DA BAMBINA, NON HO FRETTA E…”

E nell’intervista concessa a Silvia Fumarola, Serena Rossi parla del successo del serial anche per allargare lo sguardo sul mondo reale e la società odierna: “Ho imparato a non aspettarmi niente ma quando Tiziana (Aristarco, NdR) mi ha fatto vedere la prima puntata ho pensato: questa storia piacerà. Certo, mentre giri sai che il prodotto vale, ci metti l’amore ma non sempre basta” precisa la 37enne che poi spiega come la sua Mina veicoli valori fondamentali come ad esempio la solidarietà, specie in “una società chiusa che ha paura del diverso”; il suo personaggio “accoglie ma non giudica”, è una donna molto inclusiva che difende la libertà e sa anche che “non esistono gli ultimi”.

Infine, dopo una riflessione sul forte riscontro di pubblico che, soprattutto sulle reti Rai, stanno avendo le fiction tutte ‘al femminile’ o comunque con donne tanto forti quanto fragili nel ruolo di protagoniste, Serena Rossi chiosa con uno sguardo al suo futuro professionale: dopo aver ammesso di non voler scegliere tra canto, recitazione e conduzione (“La cosa più bella che mi dicono è: sei un’artista completa”), si sbottona su quello che è il sogno di molti artisti ovvero l’ambito palcoscenico dell’Ariston, come già rivelato in passato. “Novità su Sanremo? Ho pazienza, fiducia e non ho fretta: è il mio sogno da bambina, non so quando succederà ma spero mi chiamino…”.











