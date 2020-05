Serena Rossi / L’arte della seduzione a Domenica In: “chi si azzerbina è spacciato”

Pubblicità

L’energia inebriante di Serena Rossi fa tappa a Domenica In, dove Mara Venier la intervista dopo il successo ottenuto con la commedia romantica “7 ore per farti innamorare”. Un film divertente e spumeggiante, uscito lo scorso 20 aprile nelle principali piattaforme digitali. Serena Rossi è tra le protagoniste della storia, che ruota attorno al suo personaggio. La simpaticissima attrice napoletana indossa i panni di Valeria, una maestra di seduzione per uomini single. Tra una lezione e l’altra si intrecciano personaggi e nuove storie. Ne esce un prodotto fresco e stimolante, nonostante Serena Rossi inizialmente non fosse convinta del suo personaggio: “Quando mi hanno proposto il ruolo ho pensato che non fosse adatto a me, ma mi piacciono le sfide, e così mi sono buttata”, ha confessato nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Serena Rossi e l’arte della seduzione a Domenica In: “Uomini, non azzerbinatevi”

Serena Rossi, nel film sopra menzionato, interpreta una donna dal carattere molto forte, che non crede nell’amore e nei sentimenti. Ha una sua idea ben precisa sul rapporto tra uomini e donne e in “7 ore per farti innamorare” si diverte tantissimo a punzecchiare il mondo maschile: “Che spasso non essere la preda dei maschi, ma insegnare loro come conquistare le donne”, ha detto sempre a Vanity Fair. Da Mara Venier a Domenica In si parlerà non solo di lavoro e cinema, ma anche di vita privata. Dalla quarantena forzata al futuro, con un salto nel passato per far riemergere aneddoti ed episodi a cui Serena Rossi è molto legata.



