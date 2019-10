Serena Rossi/ “Laura Biagiotti aveva un’aura speciale, grande esempio” (Illuminate)

Serena Rossi è la conduttrice del documentario dedicato a Laura Biagiotti trasmesso nel ciclo “Illuminate 2″, il format che racconta le vite di donne straordinarie. Una di queste è stata Laura Biagiotti, stilista italiana di fama mondiale che viene raccontata nel docu-film ” Laura Biagiotti – L’aura della Moda” trasmesso giovedì 31 ottobre in seconda serata su Rai3. Ad accompagnare il telespettatore alla scoperta della vita della stilista sarà Serena Rossi che ha avuto l’occasione e il privilegio di conoscerla personalmente. L’attrice, infatti, dalla pagine de Il Tempo ha parlato di Laura Biagiotti dicendo: “Era davvero illuminata, una donna fatta di luce, non a caso il suo soprannome era L’Aura perchè aveva un’aura speciale, si è fatta strada in un mondo maschile, facendosi rispettare senza snaturarsi. Era di larghe vedute ma ben piantata a terra e poi molto legata alla famiglia, un grande esempio”.

Serena Rossi: “Biagiotti è l’unica azienda italiana che non ha ceduto alle regole di mercato”

Non solo, Serena Rossi si è anche soffermata su un particolare del docu-film “Laura Biagiotti – L’aura della Moda” diretto da Maria Tilli e presentato in anteprima assoluta durante la Festa del Cinema di Roma. La Rossi ha sottolineato un momento che più di tutti l’ha fatta commuovere: “mi ha fatto commuovere Lavinia, quando ha raccontato che da piccola andava nel backstage delle sfilate e attaccandosi alle gambe di Laura, diceva “mamma è mia. Ma anche le parole di Nancy Brilli sono importanti. Biagiotti è l’unica azienda italiana che non ha ceduto alle regole di mercato ed è rimasta familiare”. L’attrice ha conosciuto la stilista, scomparsa due anni fa, durante l’inaugurazione di uno store a Roma: “l’ho conosciuta all’inaugurazione di un suo atelier in centro tramite la figlia Lavinia Biagiotti che mi aveva vista a Tale e Quale Show e mi voleva vestire. Era gentile e sorridente”.

Serena Rossi: “Io sono Mia il momento più bello della mia carriera”

Tale e Quale Show ha cambiato la vita di Serena Rossi. Dopo la vittoria al varietà di successo di Rai1 la carriera di Serena ha letteralmente spiccato il volo come ha raccontato la stessa artista: “mi ha fatto arrivare al grande pubblico, ho potuto dimostrare di essere una donna di spettacolo a 360°”. Proprio durante le puntate del programma di Raiuno, Serena ha avuto la possibilità di conoscere anche Michela Andreozzi: “li è nata l’amicizia con Michela Andreozzi, regista del mio ultimo film “Brave ragazze””. Non solo, durante l’imitazione di Michael Jackson ha ricevuto la proposta più importante della sua vita: “mentre ero vestita da Michael Jackson Barbareschi mi ha offerto il ruolo di MImì nel film “Io sono Mia”, il momento più bello della mia carriera”. Tra i prossimi impegni di Serena Rossi c’è Frozen 2, il secondo capitolo del film della Disney dove presta la voce ad Anna: “sarà commovente, ma farà anche molto ridere. E’ emozionante doppiare un classico Disney e sapere che tra 50 anni i bambini sentiranno ancora la tua voce”.



