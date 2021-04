Serena Rossi “Mai foto con il c*lo di fuori”/ Prossima tappa Sanremo 2022?

Serena Rossi non ha intenzione di scendere a patti con nessuno, nemmeno con il pubblico che la vorrebbe in una versione un po’ più sexy e magari meno “Cristina d’Avena” anni ’90. Il successo l’ha travolta e lei si è trovata pronta a cavalcare l’onda giusta tra fiction e programmi tv (attualmente è al timone de La Canzone segreta) sognando di arrivare dritta dritta sul palco dell’Ariston ma non come concorrente bensì come conduttrice della prima edizione post Amadeus, cosa ne sarà adesso di lei? L’unica cosa certa è che nella sua ultima intervista Serena Rossi ha fatto notare che, a differenza di altre, non metterà mai in mostra il suo lato b e intervenendo a Rai Radio2 nel corso del format “I lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, ha spiegato il suo rapporto con i social: “Sono atipica, non ho hater, non so devo preoccuparmi di questa cosa.. Uso i social con grande delicatezza, forse anche per questo non vengo attaccata. Non troverete mai una foto di me in costume di spalle in cui scrivo quanto è bello il tramonto e invece è un pretesto per far vedere il lato b”.

Serena Rossi poi spiega che la sua vita è spesso movimentata ma l’unica cosa che non le deve mai mancare è il sonno. Lei stessa ammette di dormire tanto, di crollare sul divano e poi rimanere a letto fino a tardi ma la stessa “verve” non è quella che mette nel suo lavoro: “Io mi sento a mio agio sia come attrice che come conduttrice, penso sempre di affrontare il mio mestiere senza avere troppe aspettative su quelli che sono gli ascolti. O almeno, non ci penso mentre lavoro” e riguardo alla prospettiva di essere al timone di Sanremo 2022 lei stessa ammette di non aver avuto contatti in questo senso e che si tratta di voci non confermate anche se sogna questa occasione sin da quando era piccola: “Quel palcoscenico non mi fa paura, mi carica, mi dà adrenalina”.

