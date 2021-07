Serena Rossi: “Mi dicevano di non fare figli per la carriera”/ “Da quando è nato…”

Serena Rossi è una delle donne del mondo dello spettacolo più apprezzate del momento. Attrice e conduttrice, da quando ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo, non si è fatta mancare niente. Dopo aver conquistato la popolarità con Un posto al sole, è stata la protagonista di importanti film e fiction avendo anche la possibilità di alimentare la sua passione per la musica come quando si è calata nei panni della grandissima Mia Martini nel film a lei dedicato. Dopo essere stata anche la padrona di casa dello show “Canzone segreta” trasmesso in prima serata su Raiuno con grande successo, Serena Rossi si sta preparando per condurre la serata di apertura e di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia. Una carriera straordinaria quella di Serena Rossi la quale, però, è riuscita anche a costruirsi una famiglia nonostante in tanti le dicessero di non fare figli per avere successo.

Serena Rossi: “Da quando è nato mio figlio Diego, la mia carriera è esplosa”

Serena Rossi ha cominciato a lavorare da giovanissima. Sul set di Un posto al sole ha conosciuto Davide Devenuto con cui ha formato una famiglia con la nascita di Diego. Quella di diventare mamma è stata la scelta che ha cambiato la vita dell’attrice. «Attenta. Pensaci bene, per te è un periodo professionale importante: se diventi mamma, lo comprometti” mi avvertivano. Subordinare la mia vita al lavoro? No. Se le cose devono arrivare arriveranno, altrimenti amen: il fatalismo napoletano mi ha salvato in parecchie occasioni. Paradossalmente, da quando ho avuto Diego la mia carriera è esplosa», racconta Serena in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Io Donna. In futuro, Serena confessa di voler allargare la famiglia: “Non posso pensare di lasciarlo un giorno completamente solo (e mi viene da piagne’)”, aggiunge.

Serena Rossi e i segreti dei tatuaggi

Donna in carriera, ma anche compagna e mamma innamorata dei suoi uomini. Serena e Felice, la Rossi è una donna determinata e con tanti progetti ancora da realizzare. Amata da tutti, l’attrice confessa di avere anche diversi tatuaggi di cui, ai microfoni di Io Donna, svela il significato. “Sulla caviglia, un errore di gioventù. Ah ah! Un sole fatto a 17 anni per celebrare Un posto al sole. Bruttissimo, pare il fiocco di neve di Frozen”, svela. Poi aggiunge: “Sotto la nuca, ‘Love’ (come ci chiamiamo io e Davide). Sul polso, una foglia di quercia: mio nonno si definiva la grande quercia della famiglia. E infine tre rondini: una piccola che spicca il volo – Dieguito – e due alle spalle, che siamo noi”.

