Serena Rossi/ “Mia Martini? Ho faticato per mesi a staccarmi da lei” (Io sono Mia)

Pubblicità

Serena Rossi è Mia Martini nel film tv “Io sono Mia” trasmesso in replica in prima serata su Raiuno in occasione del 25esimo anniversario della scomparsa dell’interprete di “Almeno tu nell’universo”. Il film, prodotto da Luca Barbareschi, è stato un grandissimo successo di critica e pubblico per l’attrice napoletana che ha vinto anche un Nastro d’Argento Speciale per la sua interpretazione. “Questo film mi ha cambiato la carriera. Ho avuto un amore, un affetto, tanti attestati di stima che vedono in me una sorta di sua rivalsa. Quindi sento in me questo peso che mi ha portato a viverla, a raccontarla e a darle una seconda possibilità forse” ha detto la Rossi in collegamento con Mara Venier a Domenica In. L’attrice ha anche raccontato come e quando è nata l’idea di fare un film dedicato all’indimenticabile Mimì: “stavo facendo Tale e quale show e Luca Barbareschi era con me a partecipare, lui era produttore del film. Stavamo seduti sui divanetti e mi dice: ‘Serena, io ho in mente l’idea di fare un film su Mia Martini e ho pensato a te”.

Pubblicità

Serena Rossi: “Mia Martini mi ha cambiato la vita”

Il ruolo di Mia Martini nel film tv “Io sono Mia” ha indubbiamente cambiato la vita di Serena Rossi. A sottolinearlo è stata proprio l’attrice che, in collegamento a Domenica In di Mara Venier, ha rivelato: “se avessi fatto Mimì nel 2014 non sarebbe stata la stessa cosa. Ci siamo decisi di non imitarla, ma doveva essere un’evocazione, dovevo entrare nel suo cuore e prenderle un pezzetto della sua meravigliosa anima e donarla al pubblico”. Un’esperienza che l’ha segnato nel profondo come ha raccontato anche ad Ansa: ” l’incontro con questa donna incredibile che ho conosciuto studiandola, ascoltandola, vivendola, mi ha stravolto e continuo a portarmi dietro tante cose belle che mi ha lasciato. Il film è stato un atto d’amore e questo premio è per lei”. Il suo è stato un omaggio ad una delle più grandi interpreti della musica italiana: “un omaggio, un modo per restituirle la dignità che le hanno tolto. Sono felice di esserci riuscita”. La Rossi ha poi confessato: “quando, prima di girare le scene del film, pensavo a lei, pensavo a un’ingiustizia, a una violenza, a una discriminazione” – precisando parlando di Mimì – “era una grande donna e una grande artista. Da quando sono stata ‘Mia’ non sono più scaramantica, non credo più alla sfortuna e alle superstizioni, perché tutto questo le ha distrutto la vita. Mi sono talmente calata nel ruolo che alla fine ho faticato per mesi a staccarmi da lei”. Un film che per Serena Rossi è stata una sfida vinta anche per Mia Martini: “era una donna piena di vita: questo film è riuscito a ridarle il suo sorriso, che non tutti conoscevano”



© RIPRODUZIONE RISERVATA