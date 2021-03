Serena Rossi/ “Mia Martini? Vergognoso cosa ha subito”

Dalla carriera all’amore per l’arte in generale, Serena Rossi a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Oggi è un altro giorno. L’esordio è con il successo de La canzone segreta: «Io penso che questo programma faccia bene al cuore in questo momento, a maggior ragione una sera di intrattenimento leggero e profondo non può che fare bene».

Attrice, conduttrice ma non solo, Serena Rossi è una grande amante della musica: «La musica è stata la prima grande passione, ho iniziato a 14 anni, la recitazione è arrivata poi dopo. Sono un’appassionata, mi piace fare il mio lavoro a 360°. Non saprei scegliere e non voglio forse scegliere».

Serena Rossi ha poi aggiunto: «Pensare alle mie radici e alla famiglia in generale mi fa emozionare e commuovere, vedere crescere mio figlio così sano. Lui è piccolo ma vedo già radicati in lui dei semini che sono stati messi dalla famiglia. Penso all’amore per le cose semplici, l’incantarsi sulle cose piccole, come il tramonto. E anche pensare alla strada che ho fatto mi fa emozionare, perché ho lavorato sodo per arrivare qui». «La mancanza di professionalità mi fa arrabbiare, mi dà fastidio: a prescindere dall’importanza del compito, ogni ruolo è importante e va onorato e rispettato», ha evidenziato Serena Rossi, che ha poi parlato della sua grande interpretazione in Mia Martini: «L’ho divorata, ho scoperto delle cose di lei che non sapevo, avevo un’immagine un po’ distorta, ma ho scoperto che era anche tanto altro. Io sono entrata in punta di piedi nella sua anima e ne ho preso un pezzettino e sono felice di averle dato un’altra possibilità, di averle chiesto scusa pubblicamente: è stato vergognosa cosa è stata costretta a subire. Mi ha dato una fortuna incredibile e io le ho ridato qualcosa, è stata una sorta di scambio».

