Serena Rossi/ “Nozze saltate con Davide Devenuto? Siamo molto tranquilli”

Serena Rossi è stata lontana da casa, dal compagno Davide Devenuto e dal figlio Diego, per 135 giorni. L’attrice, infatti, è stata impegnata a Napoli, sul set della seconda stagione di “Mina Settembre”. Tornata finalmente a casa, Serena Rossi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale F in cui ha raccontato me ha vissuto questo periodo lontano dalla sua famiglia: “Diego e il papà sono rimasti a Roma e hanno portato avanti meravigliosamente scuola e quotidianità, sono molto affiatati. Diego è rimasto sereno, è stato più difficile per me fare su giù nel weekend”. Non è stat semplice spiegare al figlio che si sarebbe assentata per un lasso di tempo così lungo: “Gli ho detto: starà via tanti mesi, sarò triste perché non staremo insieme, però mi divertirò perché faccio un lavoro bellissimo. Gli ho chiesto: tu come ti senti? E lui: mamma questa è una cosa molto bella per te”.

Serena Rossi: secondo figlio e matrimonio con Davide Devenuto?

A fine 2021 Serena Rossi, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, aveva parlato dell’eventualità di allargare ulteriormente la famiglia: “Possiamo programmare, ma fino a un certo punto. Io sono maniaca del controllo, sono organizzata, precisa, ma non posso decidere io quando e se arriverà un altro bambino, sono cose che devono arrivare anche in modo un po’ magico”, ha detto l’attrice a F. Serena Rossi è legata all’attore Davide Devenuto, con lui la scintilla d’amore scoccò 14 anni fa sul set della soap opera “Un Posto al Sole”. Tempo fa si era parlato di matrimonio tra i due attori, poi più nulla. Cosa è successo? “Siamo molto tranquilli, con un assetto consolidato e senza progetti imminenti, ma non vuol dire che non ci amiamo più. Tutto nasce perché, una volta, in tv, ci hanno fatto una domanda sul matrimonio e, da lì, la cosa si è ingigantita, ma se sarà, noi siamo discreti, non lo faremmo mai in modo sbandierato”.

