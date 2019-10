Serena Rossi/ Piange per il figlio Diego: “Lacrime d’amore” (La vita in diretta)

Serena Rossi a tutto tondo nella lunga intervista ai microfoni de La vita in diretta. L’attrice-cantante racconterà la grande stilista Laura Biagiotti nel docu-film del ciclo Illuminate, in onda questa sera in seconda serata su Rai 3, ed ha rivelato: «Ho avuto la fortuna di conoscere la signora Laura, mi ha accolto questo sorriso, questa grazie e questa forza: la signora Biagiotti era avanti sui tempi, è stata la prima a sfilare in Cina. La cosa che viene fuori è che era una donna in carriera, molto forte sul lavoro ma il vero motore della sua vita era la famiglia. Per me, giovane donna in carriera, è una grande fonte di ispirazione». Cantante, attrice ma non solo, la Rossi è un’artista a tutto tondo: «Mi piace sfidarmi, accettare proposte che non siano mai facili: mi piace rischiare, mettermi in gioco ed avere il brivido. E’ la passione che mi spinge, unita ad un grande lavoro».

SERENA ROSSI IN LACRIME PER IL FIGLIO DIEGO

Il suo primo grande amore è stato la musica, che ha imparato a conoscere già dentro casa: «Mio nonno era un paroliere, ha scritto canzoni per Merola: sono nata nella musica. Cantavo sempre da piccola, ero esuberante: mi piaceva molto, non ho mai pensato alla recitazione. Poi è arrivata ed è diventata la mia principale attività». Legata sentimentalmente al collega Davide Devenuto, Serena Rossi si è commossa vedendo un servizio che la ritraeva insieme al figlio Diego, che oggi ha 3 anni: «Sono lacrime d’amore, sono cose belle». Una battuta, infine, sul possibile matrimonio con il suo compagno: «Ci sono troppi impegni, le cose vanno organizzate bene».

