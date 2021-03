Serena Rossi/ “Scoperta” da Claudio Baglioni ora è la regina della finale di Sanremo 2021

Serena Rossi è la co-conduttrice della finale del Festival di Sanremo 2021. Il volto che milioni di italiani hanno amato in queste ultime settimane nei panni di Mina Settembre, l’assistente sociale napoletana che con le sue storie ha fatto il pieno d’ascolti, torna su un palco che conosce bene e non manca di emozionarla. Correva l’anno 2019 quando, ospite del Festival condotto da Claudio Baglioni, la Rossi si confermava donna di spettacolo dal talento smisurato e poliedrico interpretando davanti alla platea più difficile, quella del Teatro Ariston, cantando “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini, uno dei brani probabilmente più complicati del panorama musicale nostrano, a maggior ragione considerando il carico emotivo che esso porta in dote vista la triste sorte della cantante calabrese. Serena Rossi, invece, ha dato vita ad una performance emozionante e vibrante, che adesso stasera potrebbe ripetere…

Serena Rossi e quel feeling particolare con l’Ariston

Difficile che Serena Rossi torni a cantare “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini: in quell’occasione, infatti, il gancio all’esibizione era fornito dalla fiction che la vedeva protagonista proprio nei panni della sfortunata cantante. Altrettanto improbabile, però, viste le doti canore dell’ex attrice di “Un posto al sole”, che Amadeus si lasci sfuggire l’occasione di far intonare due note alla sua co-conduttrice d’eccezione.

Serena d’altro canto ha sempre voluto svariare molto nel campo dello spettacolo, senza impiccarsi ad un ruolo predefinito e coltivando tutti i suoi talenti. Una scelta che poteva sembrare azzardata, financo presuntuosa, e che invece si è rivelata col tempo saggia e vincente. Sanremo, poi, per lei sta diventando se non di casa comunque un luogo del cuore. Non è un caso, forse, che quest’estate, ospite al Giffoni, la Rossi abbia lasciato intendere di guardare con favore ad un suo ritorno all’Ariston dopo l’esperienza del 2019: “Mi emoziona, dà una carica incredibile, Se me lo chiedessero, tornerei subito all’Ariston perché l’adrenalina è impagabile“. Ecco, Amadeus non se l’è fatto ripetere…



© RIPRODUZIONE RISERVATA