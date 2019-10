Serena Rossi/ Con Davide Devenuto matrimonio nel 2020? (Tale e Quale Show)

Serena Rossi sarà ospite questa sera del quarto appuntamento stagionale di “Tale e Quale Show”, il programma condotto su Rai 1 da Carlo Conti (a partire dalle ore 21.25), dopo che nelle precedenti puntate gli special guest oltre che giudici speciali (affiancando il parterre composto da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello) erano stati Enrico Brignano e Max Giusti: la 34enne attrice e cantante originaria di Napoli era stata in realtà già protagonista dell’oramai storico format della rete ammiraglia del servizio pubblico nell’edizione del 2014 (in veste anche lei di concorrente) e poi in quella del 2016, oltre che a “Tale e Quale Show – Il torneo” che si tenne cronologicamente tra quelle due apparizioni. Insomma, se nelle precedenti puntate erano stati due veri e proprio animali da palcoscenico e comici scafati come Brignano e Giusti a fungere da “quarto giurato”, questa volta tocca a una vecchia conoscenza degli aficionados del programma targato Endemol Shine Italy valutare le performance dei concorrenti VIP che si sfideranno a “colpi” di imitazioni.

SERENA ROSSI AL CINEMA CON “BRAVE RAGAZZE”

Dal prossimo 10 ottobre proprio Serena Rossi tornerà sul grande schermo dato che è la data in cui esce in tutte le sale italiane il film “Brave ragazze”, un singolare action comedy che vede un’altra attrice, Michela Andreozzi, dietro la macchina da presa: nel cast della pellicola della 50enne regista e sceneggiatrice romana e che è ambientata negli Anni Ottanta, la trama prende spunto da una storia vera e che verte attorno alle vicende di quattro ragazze che decidono di improvvisarsi rapinatrici. Sullo schermo le componenti di questa scalcinata banda in rosa hanno e fattezze, come detto, di Serena Rossi ma pure di Silvia D’Amico, Ilenia Pastorelli e “last but not least” Ambra Angiolini, mentre invece la quota maschile in una commedia tutta al femminile è riservata a Luca Argentero, ultima stella di un cast che annovera pure Max Tortora e Stefania Sandrelli. Risate, equivoci e un po’ di sano girl power in sala nostrana, con sullo sfondo i plasticosi Anni Ottanta sono gli ingredienti di questo film che vede per la seconda volta Michela Andreozzi cimentarsi anche alla regia.

SERENA ROSSI E LE NOZZE CON DAVIDE DEVENUTO: APPUNTAMENTO AL 2020?

Intanto, alla vigilia di una stagione televisiva che la vedrà ancora una volta impegnata su diversi fronti (e con alcuni atri progetti di cui al momento si sa solamente che bollono in pentola), non c’è solo il lavoro nella vita di Serena Rossi dal momento che nel corso dell’ultima estate i riflettori si sono spesso accesi sulla bella 34enne partenopea per alcuni scatti mozzafiato in bikini apparsi sul suo profilo Instagram ma pure per la sua relazione con Davide Devenuto, il collega con cui è scattata la classica scintilla proprio sul set di “Un posto al sole” più di dieci anni fa, la fiction da cui lo stesso Devenuto (il volto storico del personaggio Andrea Pergolesi) ha di recente deciso di prendere una pausa, in attesa di capire se si tratta di un momento di riflessione o di un addio. Come è noto la coppia ha anche un bimbo ma da tempo le voci di un loro possibile e imminente matrimonio vengono sempre smentite: la proposta di matrimonio in diretta televisiva nel salotto di “Domenica In” non ha infatti avuto seguito anche se alcuni rumors degli ultimi tempi hanno ripreso il solito tam tam, suggerendo che il 2020 potrebbe essere il fatidico anno per il… fatidico grande passo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA