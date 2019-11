Serena Rossi/ “Vorrei un altro figlio” e sul matrimonio… (Una storia da cantare)

Serena Rossi protagonista questa sera nell’appuntamento di Una storia da cantare dedicato a Lucio Dalla. La serata segna il suo ritorno su Rai 1 a poche settimane dalla nuova esperienza in sala doppiaggio, dove ha prestato nuovamente la voce a una delle protagoniste più amate di Frozen 2 – Il segreto di Arendelle. “Mi sono talmente emozionata nel calarmi per la seconda volta nei panni della principessa Anna, sei anni dopo la mia prima esperienza in Frozen – Il regno di ghiaccio, che in sala doppiaggio sono scoppiata a piangere spesso”, dice l’attrice e showgirl in un’intervista concessa a Roberta Valentini per Nuovo. Anche in questo secondo episodio della saga, Serena Rossi garantisce che i veri protagonisti saranno i sentimenti, con un focus sull’amore, che “salva la vita di noi stessi e del mondo intero”: “In questo film, grazie alla storia tra Elsa e Anna, arriva un messaggio di speranza – spiega l’attrice al settimanale Nuovo – Se si sta insieme, tutto è superabile e tutto si può sconfiggere: pure ostacoli e insicurezze”

SERENA ROSSI: “IO E DAVIDE DEVENUTO SIAMO GIÀ SPOSATI”

Il messaggio d’amore di Frozen 2 – Il segreto di Arendelle ha spinto Serena Rossi a formulare un’importante riflessione sul suo futuro e su quello del suo compagno, l’attore Davide Devenuto: “Mi ha fatto venire voglia di avere subito un altro figlio”, spiega l’attrice tra le colonne del settimanale Nuovo, “voglio dare un fratellino oppure una sorellina a Diego”. Serena Rossi conferma quindi di essere finalmente pronta a fare il bis e allargare la famiglia, proprio a distanza di pochi giorni dal terzo compleanno del suo primogenito. Ma e l’arrivo di un bebè è tra i suoi piani imminenti, lo stesso non vale per il matrimonio, nonostante Davide Devenuto, lo scorso anno, abbia chiesto la sua mano in diretta a di Domenica In. Serena Rossi, però, assicura: “Davide e io prima o poi ci sposeremo, ma ci sono tante cose da organizzare. […] In realtà – precisa l’attrice – noi ci siamo già sposati: abbiamo una casa insieme, un mutuo e un figlio”.

DA MINA AI MANETTI BROS: I NUOVI PROGETTI DI SERENA ROSSI

Dopo il successo del film tv omaggio a Mia Martini, il ruolo nella fortunata pellicola “Brave Ragazze” e l’appuntamento di questa sera con Una storia da cantare, Serena Rossi anticipa al suo pubblico i suoi nuovi progetti professionali. “Sono la co-protagonista del film-opera prima di Giampaolo Morelli, ‘Sette ore per farti innamorare'”, svela l’attrice nell’intervista concessa al settimanale Nuovo, “e recito in altre due pellicole, ‘Diabolik’ dei Manetti Bros e ‘La tristezza ha il sonno leggero’, con Stefania Sandreli. Da dicembre – conclude la showgirl – comincio una fiction per Rai 1 dedicata a Mina, Settembre”. Ancora una volta, dunque, Serena Rossi si calerà nei panni di una diva, di una donna, ma soprattutto di un’icona indiscussa: “Sì – conferma l’attrice – è il mio obiettivo continuare a raccontare storie femminili che trasmettano messaggi importanti”.



