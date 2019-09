Serena Rutelli e Alessandro Prince Zorresi/ Foto a letto insieme: “Dice sempre che..”

Sono dolci, sono belli e sono stati teneri tanto da conquistare il giudizio positivo e i cuori dei fan del Grande Fratello targato Barbara d’Urso, il secondo in mano alla conduttrice napoletana. Serena Rutelli e Alessandro Prince Zorresi sono ancora molto seguiti nonostante siano passati ormai dei mesi dalla fine del reality di Canale5 e siamo sicuri che nella prossima stagione televisiva potrebbero tornare sulla cresta dell’onda in attesa dei nuovi protagonisti e dei coinquilini della casa più spiata di Italia. Anche oggi la coppia ha fatto sognare i fan visto che Serena Rutelli ha pensato bene di pubblicare una foto, scattata da Alessandro, che li ritrae a letto insieme. Niente di volgare ma solo uno scatto che li ritrae uno accanto all’altro con una didascalia che recita: “Buongiornooo!! Si lamenta sempre che gli occupo 3/4 di letto ma non è vero 😌😤😡 Domanda per le donne… Anche a voi dicono così?”.

SERENA RUTELLI E ALESSANDRO PRINCE ZORRESI FELICI, PRONTI PER UN FIGLIO?

La battuta sicuramente è ironica visto che l’amore tra Serena Rutelli e Alessandro Prince Zorresi va a gonfie vele tanto che, nei giorni scorsi, la stessa figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, ha spiegato: “Viviamo un grande amore,i miei genitori lo adorano, e sì, stiamo pensando anche a un bambino. È come se ci fossimo riconosciuti. Lui lavora in un centro educativo, nella parte amministrativa. Ha 21 anni, quasi nove meno di me. Ma io dico: è un problema? La differenza d’età davvero non si nota”. I due si amano e presto potrebbero addirittura mettere al mondo un bambino, a quando la lieta novella? Non ci rimane che attendere l’annuncio.

Ecco la foto che li ritrae insieme:





