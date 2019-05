Serena Rutelli eliminata?/ I dubbi di Luxuria: evita liti per la finale? (GF 16)

Serena Rutelli sta fingendo oppure il suo isolamento volontario al Grande Fratello 2019 è frutto del suo carattere? Se lo chiedono gli spettatori e persino Vladimir Luxuria, entrata nella Casa per mettere un po’ di discordia fra i concorrenti ed indagare il loro stato d’animo. Vlady infatti ha notato che la ragazza non interviene mai nelle discussioni, preferendo tenersi ai margini come Enrico Contarin. Serena afferma che è tutto legato alla sua personalità, alla volontà di non creare scontri laddove non ne esistano. In particolare non riesce ad attaccare qualcuno con cui non abbia avuto degli attriti e per questo preferisce prendere le distanze dalle liti degli altri. In merito allo scandalo Martina Nasoni, la Rutelli non sa come avrebbe reagito, nel caso in cui Francesca De Andrè avesse cercata di coinvolgerla per portare avanti la sua causa. Anche Serena ha notato che la ragazza dal cuore di latta in quel particolare party aveva riempito un po’ più del solito il proprio bicchiere, ma nulla di più. Qualcosa però non quadra. In precedenza infatti la Rutelli ha confidato a Michael Terlizzi di avere dei forti blocchi che le rendono impossibile il confronto con le altre persone, a meno che non si trovi al lavoro. Clicca qui per guardare il video di Serena Rutelli e Vladimir Luxuria.

Serena Rutelli eliminata? Nessuna sorpresa ma…

Il Grande Fratello 2019 non regala molte sorprese a Serena Rutelli, protagonista indiscussa dell’edizione di quest’anno. Massaggi, consigli per un trucco perfetto e poco altro. Forse solo una volta l’abbiamo vista superare i suoi stessi confini, grazie allo scherzo organizzato dai ragazzi sul finto rapimento del suo amato peluche. Enrico Contarin e Daniele Dal Moro erano sicuri di aver organizzato la burla perfetta e persino Serena ha finto di arrabbiarsi, senza mai perdere il proprio sorriso. Ha preferito però non accanirsi contro Erica Piamonte come è accaduto con il concorrente di Verona, accusata di aver rovinato uno dei pochi momenti divertenti della Casa. Non possiamo che chiederci se le cose non sarebbero andate in modo diverso se Jessica Mazzoli fosse rimasta nel gioco. L’ex di Morgan è stata l’unica persona a cui Serena si sia avvicinata davvero e visto che continua a mancarle nel loft, al fianco dell’amico Kikò Nalli ha deciso di inviarle un messaggio. Grazie ai cuscini presenti nella struttura, i due hanno formato il nome dell’ex concorrente. O meglio hanno tentato di farlo, visto che i cuscini bastavano a malapena per formare due o tre lettere. Clicca qui per guardare il video di Serena Rutelli e Kikò Nalli.

In molti credono potrebbe diventare la prima finalista

Serena Rutelli potrebbe diventare la prima finalista del Grande Fratello 2019. Lo credono tutti gli spettatori pronti a gridare al complotto, che fin dal suo arrivo nel programma hanno parlato di un possibile favoritismo nei confronti della figlia di Barbara Palombelli. Poco importa se la ragazza sia riuscita a conquistare una grossa fetta del pubblico italiano, grazie al suo carattere docile, gentile e generoso. Osannata da alcuni e criticata da altri: Serena è comunque una spanna al di sopra degli altri concorrenti. Il perché è visibile non solo dalla sua decisione di mantenersi lontana dalle liti, anche se potrebbe far parte di una strategia creata a tavolino. Nessuna parola fuori posto, alcun dubbio sollevato agli occhi degli altri gieffini. Il gruppo ha ormai compreso che Serena è un colosso da sconfiggere e per questo ha provato a spingerla fino alla nomination, da cui con molta probabilità sarebbe uscita indenne ancora una volta. Difficile credere che qualcun altro dei partecipanti possa davvero ambire al titolo di vincitore della sedicesima edizione. Di contro Serena ha ancora bisogno di aprirsi, parlare più di se stessa e farsi conoscere dai telespettatori. Un carattere mite da solo non basta e lo sappiamo bene fin dall’edizione di Daniele Bossari, portato poi fino alla vittoria anche grazie ad altre dinamiche.



