Serena Rutelli, figlia Francesco e Barbara Palombelli/ Un passato di violenze e di abbandoni…

Serena Rutelli è sicuramente la figlia più popolare della coppia formata da Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. La giornalista questa sera sarà sul palco dell’Ariston per Sanremo 2021 ma non ha potuto portare dietro i suoi quattro figli per ovvie restrizioni dovute al Covid. Sicuramente all’ex gieffina Serena Rutelli avrebbe fatto piacere fare questa esperienza insieme all’adorata mamma perché chi l’ha seguita sa bene che il loro rapporto è speciale per tutto quello che hanno passato, vissuto e superato insieme. La stessa Palombelli ha spiegato che dopo l’adozione dei suoi tre figli ha deciso di andare in terapia per affrontare criticità e dolori, da una parte l’abbandono e dall’altra le violenze subite da Serena e sua sorella Monica.

Serena Rutelli, un passato di violenze e di abbandoni

Prima che venisse adottata, Serena Rutelli era in casa-famiglia, e a prendersi cura di lei e di Monica ci pensava suor Maria Assunta. Le due sono state sempre inseparabili tant’è che quando Serena ha fatto il provino per il Grande Fratello, conosciuta la sua storia, avevano chiesto anche a Monica di farlo ma ottenendo un no come risposta visto che quello non era il suo sogno. Ma chi è Serena Rutelli? Oltre ad essere la gieffina del Grande Fratello di Barbara d’Urso e figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, la dolce Serena, classe 1990, è nata a Roma e ha vissuto in una casa famiglia per tre anni dopo essere stata abbandonata. Dopo la fuga della madre e l’impossibilità da parte del padre di crescere le sue figlie, e non solo per problemi economici ma anche per il suo essere violento, Serena è rimasta dalle suore fino al 1997 quando, all’età di 7 anni, viene adottata dalla nota coppia. Nella vita fa l’estetista e ha voluto fare la sua esperienza al Grande Fratello per mettersi alla prova non prima di aver ottenuto il consenso dei suoi genitori.



© RIPRODUZIONE RISERVATA