Serena Rutelli “Io e Alessandro Prince andiamo a convivere”/ Matrimonio in arrivo?

L’abbiamo conosciuta nel corso della sua avventura al Grande Fratello 16 ed è proprio tra le quattro mura del reality che Serena Rutelli ha raccontato per la prima volta della sua storia d’amore con il fidanzato Alessandro Prince Zorresi. I due stanno insieme ormai da qualche anno e oggi Serena ha annunciato felice che presto la loro relazione farà un importante passo in avanti. “Finalmente possiamo dirlo! Io ed Ale, a dicembre, andremo a convivere”, esordisce Serena nel post pubblicato su Instagram. Poi aggiunge: “Sono elettrizzata, su di giri ed emozionata! Sono felice più che per me, per lui, dato che è un giovane ragazzo che si è messo in gioco dedicandosi e rapportandosi a una donna di 29 anni. Non è semplice, ci vuole molta pazienza e molto carattere ed è ciò che a lui non manca.”

Serena Rutelli, matrimonio in vista col fidanzato Alessandro?

Serena Rutelli, figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, nel post ha inoltre fatto sapere che con Alessandro si pensava alla convivenza ormai da lungo tempo. “Mi ripetevi in continuazione che serviva pazienza e dedizione, mi hai fatto una testa come un pallone: avevi ragione”, ammette ancora l’ex gieffina. Alessandro non è rimasto in silenzio e ha infine commentato le parole d’amore della sua Serena: “Sono fortunato ad averti al mio fianco, ti amo!” Un passo importante, dunque, che potrebbe anticiparne un altro, il coronamento di questa bellissima storia d’amore: il matrimonio. Un passo del quale si è già parlato anche ai tempi della partecipazione al Grande Fratello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA