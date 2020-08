Serena Rutelli labbra rifatte/ Il web: “Sono a conotto”, lei replica…

Serena Rutelli, figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, dopo aver partecipato all’ultima edizione nip del Grande Fratello condotta da Barbara D’Urso, continua ad essere molto seguita sui social. Nell’ultimo periodo, Serena Rutelli ha cominciato a sfoggiare un nuovo look dicendo addio ai capelli corti con cui era entrata nella casa più spiata d’Italia per sfoggiare dei capelli più lunghi. I followers, però, hanno notato anche un altro cambiamento. A quanto pare, la figlia di Barbara Palombelli si sarebbe rifatta leggermente le labbra. Nelle ultime foto pubblicate su Instagram, infatti, sfoggia delle labbra leggermente più gonfie rispetto a quelle che aveva qualche mese fa. A confermare i sospetti degli utenti è stata la stessa Serena che ha replicato ad una ragazza in modo assolutamente educato confermando, però, il piccolo ritocchino.

SERENA RUTELLI E LE LABBRA RIFATTE: LEI CONFERMA

Il piccolo ritocchino alle labbra di Serena Rutelli è stato immediatamente notato da alcuni utenti. Oltre a quelli che si sono complimentati con lei approvando il nuovo look e trovandola sempre “bellissima”, non sono mancati gli utenti che hanno avuto da ridire su tale scelte dell’ex gieffina. “Ma perché ti sei fatta le labbra a canotto??? Stavi così bene!”, ha scritto una follower. La risposta di Serena non si è fatta attendere: “Non è nulla di eccessivo, grazie lo stesso“, ha replicato la figlia di Rutelli usando un tono pacato ed educato. “Ma cosa ti è successo? Sei completamente diversa da come ti abbiamo conosciuto”, ha aggiunto un altro utente. “Sei bellissima e stupenda”, “Sempre bella“, scrivono altri.





