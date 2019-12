Serena Rutelli/ “Mamma biologica? Sparita, voleva solo visibilità al Grande Fratello”

SERENA RUTELLI TORNA A PARLARE DELLA MADRE NATURALE “SPARITA”

Sono dure e dolorose le dichiarazioni di Serena Rutelli e arrivano come un pugno allo stomaco di una madre ma anche di una figlia che per anni si è sentita rifiutata e che, per un attimo, aveva sognato di poter avere un momento di serenità e di pace interiore chiudendo i conti con il passato. La figlia adottiva di Barbara Palombelli e l’ex sindaco Rutelli, al Grande Fratello ha avuto il suo momento di gloria ma anche l’occasione di riabbracciare o chiarire alcune cose con i suoi veri fratelli e, per un attimo, anche con la madre naturale che l’aveva cercata proprio durante il suo momento di notorietà. Alla fine tutto si è concluso con un niente di fatto visto che la donna sembra essere sparita nel nulla qualche settimana dopo, almeno secondo quanto rivela la stessa gieffina rispondendo ad alcune domande che le sono state poste sui Instagram in queste ore.

SERENA RUTELLI: “IO UNA FAMIGLIA CE L’HO”

Le parole di Serena Rutelli sono chiare e non lasciano spazio a dubbi e interpretazioni la sua madre biologica è sparita e si era avvicinata a lei solo per la notorietà o qualche sceneggiata televisiva che lei, per fortuna, non le ha permesso. Questa è l’unica conclusione alla quale la gieffina può arrivare dopo essere stata contattata e poi di nuovo “abbandonata”. Lei stessa rivela ai suoi fan sui social: “Non si sono mai più fatti sentire. Se avevano tutta questa voglia di stabilire un rapporto con me, perché sono spariti? Hanno fatto la sceneggiata in tv e poi basta. Ma avevo previsto che sarebbero venuti fuori solo per avere un briciolo di visibilità”. Quello che è certo è che Serena Rutelli non si è montata la testa dopo la sua esperienza al Grande Fratello e anche se nel lavoro ammette che se arrivasse un’altra occasione la coglierebbe al volo, riguardo alla madre adottiva non ha dubbi: “Lo era prima, lo è adesso, lo sarà sempre. Ci sono cose che non riesco ad affrontare e non riuscirei a perdonare mia madre. Sono fatta così. E poi una famiglia ce l’ho“.

