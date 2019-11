Serena Rutelli/ “Sogno una famiglia solida: La TV? L’Isola dei Famosi la farei!”

Serena Rutelli confida il suo grande sogno: costruirsi una famiglia solida. Tra le pagine di Spy la figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, racconta i suoi progetti per il futuro. La storia con Alessandro Prince è più solida che mai e la coppia già pensa alla futura convivenza. Sul fronte lavorativo l’ex concorrente del Grande Fratello 16, progetta di aprire un centro estetico tutto suo. Ma se la tv la chiamasse per un altro reality non direbbe di no. “C’ ho preso gusto con le telecamere”, racconta. La storia con il suo fidanzato va molto bene: “Stiamo assieme da quasi due anni e pensiamo a goderci giorno per giorno ciò che la vita ci riserva. Ci gustiamo ogni novità”. Poi dichiara di non pensare alle nozze: “Matrimonio? Facciamo un passo alla volta. Ogni tanto parliamo di convivenza, ma non abbiamo fretta perché entrambi la consideriamo un passaggio importante”. E sul desiderio di diventare madre svela: “Ho quasi 30 anni e ovviamente ci penso. Il mio sogno è avere una grande famiglia. Prima però voglio realizzarmi professionalmente e costruire il mio futuro”.

Serena Rutelli: “L’Isola dei Famosi? La farei!”

Serena Rutelli confida di volere aprire un centro estetico tutto suo: “Lavoro da anni come estetista, mi piace soprattutto lavorare sul corpo, sul beauty e sul benessere: sogno di aprire presto un posto tutto mio”. In seguito aggiorna i lettori sulla sua famiglia biologica: “Non si sono si sono mai più fatti sentire. Se avevano tutta questa voglia di stabilire un rapporto con me, perché sono spariti? Hanno fatto la sceneggiata in tv e poi basta. Ma avevo previsto che sarebbero venuti fuori solo per avere un briciolo di visibilità. La porta è definitivamente chiusa. Lo era prima, lo è adesso, lo sarà sempre. Ci sono cose che non riesco ad affrontare”. Dopo il GF 16 la 30enne è sparita dalla TV: “Dopo qualche ospitata non mi hanno più chiamata. Va bene così, non smanio per esserci. Certo, se arrivasse qualche bella proposta la valuterei perché ci ho preso gusto, sono sincera. L’Isola dei Famosi? Sì, la farei anche se immagino sia tosta. Per me la tv è un gioco…”.

