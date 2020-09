Serena si ‘vendica’ di Davide a Temptation Island/ Bikini hot: “Ma sei una monella”

Tra le coppie più discusse di questa nuova edizione di Temptation Island, dopo la prima puntata, c’è sicuramente quella di Serena e Davide. A far discutere le frasi shock del fidanzato, mosso da una gelosia tale da portarlo a controllare ogni aspetto della vita di Serena. “Le ho tolto i social, non la faccio uscire con le amiche, non la faccio andare in palestra, non la faccio andare a ballare”, ha dichiarato ai compagni, lasciando il pubblico senza parole di fronte a queste ulteriori dichiarazioni “Fortunatamente, o sfortunatamente, ho il controllo sulla sua mente. Tiro fuori quello che voglio dalla sua bocca”. Ma come ha reagito dunque Serena una vola allontanata dal suo fidanzato? Facile: si è subito liberata di tutti quei paletti, a partire dall’abbigliamento.

Serena scatena l’ira di Davide: bikini succinto e lato B in mostra a Temptation Island

Così, una volta al villaggio delle fidanzate, Serena ha sfoggiato costumi da bagno dei quali Davide neppure conosceva l’esistenza. Bikini succinti, lato B in bella mostra: Serena si è volutamente vestita in modo provocante, quasi liberandosi di un peso. E non è mancato qualche richiamo da parte delle sue compagne d’avventura. Una in particolare le ha detto che “Sei una monella! Non puoi uscire così, copri un po’, chiudi davanti!” Serena però ha replicato: “Ragazze, ma siamo al mare!”, palesando ancora una volta la voglia di totale libertà anche nell’abbigliamento. E Davide? Non l’ha presa bene e ha anzi dichiarato che: “Io non glieli faccio mettere questi costumi, ha il cul* di fuori!”

