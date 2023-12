Serena Spena e Davide Varriale, ex Temptation Island/ L’annuncio della gravidanza: “Sei già amato!”

Serena Spena e Davide Varriale, dalle critiche a Temptation Island alla lieta notizia

Passano gli anni, cambiano le edizioni e i protagonisti, ma alcuni volti di Temptation Island tornano spesso e volentieri ad accendere la curiosità degli appassionati. Gli ultimi ad aver attirato l’attenzione sono Serena Spena e Davide Varriale, protagonisti nel 2020 con i reciproci dissidi sentimentali ma che non decretarono la definitiva rottura della coppia.

Nel corso dell’esperienza a Temptation Island, molti ricorderanno le copiose critiche ricevute da Davide Varriale in riferimento al suo comportamento nei confronti della compagna, Serena Spena. Gelosia e possessività erano i temi dominanti, soprattutto per via di alcuni commenti del ragazzo spesso criticati dai fan del reality. Nonostante le diatribe e la storia che più volte è sembrata appesa ad un filo, hanno continuato insieme il cammino della vita arrivando alle porte del Natale con una lieta notizia annunciata sui social.

Davide Varriale e Serena Spena, un maschietto in arrivo: “Il più bel regalo di Natale…”

Come anticipato, Davide Varriale e Serena Spena – come riporta Il Vicolo delle News – sono prossimi a diventare genitori. Ad annunciarlo è stata la giovane con un tenero post sui social: “Sei il più bel regalo di Natale che io e papà potevamo desiderare; sei già amato da tantissime persone che non vedono l’ora di conoscerti. Un Natale speciale”.

Il Natale di Davide Varriale e Serena Spena – ex coppia di Temptation Island – si è dunque colorato di una luce carica d’amore. Insieme hanno coronato il sogno di diventare genitori e dalle parole scritte sui social si evince come sia in trepidante attesa di vivere la meravigliosa esperienza di diventare genitori. Tra l’altro – come riporta il portale – i due hanno successivamente pubblicato anche un video annunciando di essere in attesa di un maschietto.

