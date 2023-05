Serena Williams è incinta/ La campionessa aspetta un altro bimbo da Alexis Ohanian

Serena Williams ha annunciato di essere incinta del suo secondo figlio. La campionessa indiscussa del tennis, che ad agosto dello scorso anno aveva annunciato il suo ritiro, salvo fare una sorta di marcia indietro, ha spiegato di essere in dolce attesa a 41 anni. La regina del rettangolo, con alle spalle 23 titoli dello Slam e 73 tornei conquistati in totale, è quindi pronta a vivere un nuovo importante capitolo della sua vita, e chissà che questa sua seconda gravidanza non possa essere motivo per far appendere definitivamente la racchetta al chiodo, o di contro, una leva per tornare a giocare.

Il papà del bimbo di Serena Williams è lo storico marito della stessa, Alexis Ohanian, cofondatore del social americano Reddit. Come ricorda il Corriere della Sera, i due sono sposati da quasi sei anni, precisamente dal novembre del 2017, e sono genitori della piccola Olympia, nata 5 anni fa. Serena Williams ha voluto dare la splendida notizia attraverso la sua pagina ufficiale Instagram, pubblicando una serie di foto in cui si vede la stessa in compagnia appunto del marito Ohanian. In uno scatto eloquente, poi, si vede la tennista mentre regge il suo pancione, mentre in un altro si vede la coppia in piedi, l’uno accanto all’altra, mentre sorride. Infine in un ultimo post social, il marito della tennista spiega che Olympia, la loro bimba, non vede l’ora di diventare la sorella maggiore.

SERENA WILLIAMS INCINTA: IL DESIDERIO DI VOLER AMPLIARE LA FAMIGLIA

Parlando con Vogue l’anno scorso, Serena Williams aveva manifestato l’intenzione di ritirarsi dalle scene e in quell’occasione aveva parlato di gravidanza e maternità: “Ci sono stati momenti in cui mi sono chiesta se avrei mai dovuto mettere al mondo dei bambini, con tutti i problemi che questo avrebbe comportato. Non mi sono mai sentita sicura o a mio agio con i neonati o i bambini e ho pensato che se mai avessi avuto un bambino, avrei avuto delle persone che se ne sarebbero prese cura 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In realtà però in tutti questi anni solo una volta Olympia ha trascorso 24 ore separata da me”. Sempre nel 2022 Serena Williams aveva esternato il suo desiderio di ampliare la famiglia.

