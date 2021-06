Serena Williams “Non andrò alle Olimpiadi di Tokyo”/ “Le ragioni? Sono tante ma…”

Non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo in programma a breve, Serena Williams. La campionessa americana di tennis ha infatti comunicato che non ci sarà ai giochi olimpiaci al via il prossimo 23 luglio, anche se senza specificare nel dettaglio il perchè di tale decisione. In occasione della conferenza stampa di ieri di presentazione al prestigioso torneo di Wimbledon che ha aperto i battenti in queste ore, la 39enne del Michigan ha commentato così il suo forfeit alle olimpiadi: “In realtà non sono nella lista olimpica, non che io sappia. Se è così, allora non dovrei esserci”, lasciando di fatto sorpresi i giornalisti presenti.

Serena Williams "Non voglio prendere il Covid"/ "Ho problemi polmonari, è un rischio"

Come detto sopra, però, la tennista 23 volte vincitrice di uno slam non ha voluto fornire ulteriori dettagli, e a chi gli chiedeva lumi su tale decisione ha replicato: “Ci sono molte ragioni per cui ho preso la mia decisione olimpica. Non mi va di parlarne oggi. Forse un altro giorno. Mi dispiace”. Non è ben chiaro quindi il perchè di questa scelta ma non è da escludere che Serena Williams abbia voluto dare forfeit alla luce delle numerose restrizioni imposte agli atleti per via della pandemia di covid tutt’ora in corso.

Alexis Ohanian, marito Serena Williams/ “Mio posto cda di Reddit ad un afroamericano”

SERENA WILLIAMS, FORFEIT ALLE OLIMPIADI DI TOKYO: IN GIAPPONE MISURE RIGIDISSIME PER GLI ATLETI

E’ ben nota infatti la rigidità dei paesi orientali nei confronti del coronavirus, e bastano una manciata di casi per attuare lockdown e chiusure varie. Durante il periodo olimpico tutti gli atleti dovranno quindi vivere in una bolla senza la possibilità di portarsi i famigliari con se, e difficilmente la Williams si potrebbe separare per un mese dalla figlia Olympia, che la stessa tennista a stelle e strisce porta sempre con se.

Senza dubbio una nuova grande perdita per il tennis olimpionico, tenendo conto che già Rafa Nadal e Dominic Thiem hanno annunciato la propria assenza, mentre Novak Djokovic non ha ancora confermato la sua presenza. Serena Williams ha vinto quattro medaglie d’oro ai giochi olimpici fra cui le ultime due nel 2012.

Serena Williams batte la Svitolina: sarà finale Us Open/ Arriva il 24esimo Slam?

© RIPRODUZIONE RISERVATA