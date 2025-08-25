Serena Williams sfrutta un farmaco per raggiungere il peso ideale: "Ma non è una scorciatoia. Non mi piaceva il mio corpo"

La celebre campionessa di tennis Serena Williams torna a far parlare di sé, anche se questa volta la racchetta c’entra ben poco. La fuoriclasse è finita sotto la lente d’ingrandimento dopo aver perso qualcosa come 14 kg negli ultimi tempi, cambiamento accelerato nettamente da un farmaco dimagrante. I sacrifici, la dieta e il mangiar sano non sembravano sufficienti per Serena Williams, che ha raccontato di aver sfruttato gli effetti del farmaco GLP 1 di cui era testimonial per provare a scuotere la situazione:

“Non sono mai riuscita a raggiungere il peso di cui avevo bisogno, non importa cosa facessi, non importa quanto mi allenassi” ha confessato in una intervista concessa a una rivista americana. Adesso tutto sembra sorridere a Serena Williams, riuscita ad ottenere il peso ideale grazie a questo supporto farmaceutico che si è rivelato in fin dei conti essenziale. Allo stesso tempo però la Williams ci ha pensato a sottolineare come in realtà il farmaco non fosso una scorciatoia ma un mezzo che l’ha aiutata nel raggiungere la forma ideale, per questo ha voluto mettere in guardia chiunque avesse deciso di sostituire la dieta con la pastiglia.

Serena Williams ammette: “Mai utilizzate scorciatoie”

La ex tennista e sorella di Venus ha colto l’occasione per ricordare i tanti sacrifici fatti nel corso della sua carriera. “Non ho mai preso scorciatoie nella mia carriera e ho sempre lavorato sodo. So cosa serve per essere la migliore. Ho fatto molte ricerche a riguardo”

ha precisato Serena Williams riguardo al lavoro svolto per arrivare a essere la migliore nel suo campo. E adesso che la sua carriera è chiusa, raggiungere il top della forma non è sempre una passeggiata per l’ex tennista, che ha deciso di fare affidamento sul farmaco GLP1 come supporto.

