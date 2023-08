Serena Williams presto mamma: la tennista aspetta una bambina/ Secondo figlio dal marito Alexis Ohanian

Serena Williams presto mamma di una bambina

Dopo tre mesi dall’annuncio della seconda gravidanza, Serena Williams ha deciso di svelare ai propri tifosi il sesso del nascituro. La campionessa che aspetta il secondo figlio dal marito Alexis Ohanian con cui è sposata dal novembre del 2017 e con il quale ha formato una famiglia con la nascita della piccola Olympia, nata 5 anni fa, ha svelato che la famiglia si allargherà ancora con l’arrivo di una bambina. Ancora un fiocco rosa, dunque, per la coppia che, dopo aver condiviso la notizia con amici e parenti, ha deciso di annunciarlo anche al mondo.

Tutto è accaduto durante un party organizzato appositamente per l’evento. Durante i festeggiamenti è stato girato un video che la campionessa ha poi pubblicato su You Tube svelando, così, il sesso del bambino che aspetta.

Serena Williams e Alexis Ohanian genitori bis: arriva una sorellina per Olympia

Grande gioia per Serena Williams che, dopo aver provato l’emozione di diventare mamma per la prima volta con la nascita della primogenita Olympia, non ha mai nascosto di volere una bambina. Il desiderio della campionessa è stato così realizzato e, tra qualche mese, regalerà una sorellina alla primogenita. Nel video con cui è stato dato l’annuncio non sono mancati i momenti divertenti.

La coppia aveva stabilito di annunciare la notizia durante il taglio della torta predisponendo dettagli rosa o azzurri in base al sesso del bambino. L’imprenditore, però, per sorprendere la sua dolce metà e confondere le acque, ha fatto sì che tutto fosse giallo. Poi, naturalmente, la verità è stata svelata per la gioia di tutti.

