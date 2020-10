Serenella Cirigliano e Gretel Comello ex mogli Paolo Brosio/ Fidanzata? Maria Laura..

Maria Laura è la fidanzata di Paolo Brosio? Pare che il noto giornalista e personaggio televisivo abbia trovato l’amore dopo aver superato il Covid-19. Sul settimanale Chi infatti viene sottolineato come si accompagni con una giovane modella di nome Maria Laura e che si dica innamoratissimo di lei. Al momento però non si sa nient’altro, tanto da lasciare per ora il dubbio su cosa sia accaduto realmente. Non è da escludere che oggi, 30 ottobre 2020, con il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip si possa parlare anche di questa novità. Di certo ci troveremo di fronte a un uomo che dopo l’ennesima situazione complicata della sua vita si merita serenità e felicità. Chissà poi che la partecipazione al reality show di Canale 5 non gli dia anche la possibilità di riconquistarsi un po’ di continuità in televisione.

Gretel Coello, ex moglie Paolo Brosio: il loro rapporto

Gretel Coello è l’ex moglie di Paolo Brosio, stasera tra i protagonisti del Grande Fratello Vip, i due sono stati sposati dal 2004 al 2008. La donna è una splendida modella cubana di cui in realtà si sa davvero molto poco. Nel tempo la ragazza ha preferito rimanere un po’ in disparte, senza farsi notare troppo sotto i riflettori dei media. In passato ha lavorato per SkyMeteo e poi l’abbiamo vista in tante campagne promozionali di moda. Secondo quanto riportato da ViaggiNews.com pare che la separazione tra i due sia arrivata dopo un tradimento da parte di lei che avrebbe portato Paolo a scivolare in un baratro emotivo. In precedenza poi Paolo Brosio era stato sposato anche con Serenella Cirigliano, ma quella era una storia del tutto diversa da questa appartenente a una vita fa. Ora però questo passato doloro sembra finalmente alle spalle con l’uomo pronto a vivere momenti di rinnovata felicità anche in amore. ù



