Serenella Corigliano e Gretel Coello, chi sono le ex mogli di Paolo Brosio/ Due matrimoni naufragati e…

Paolo Brosio sarà oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo su Rai 1, nel salotto de La volta buona. Il celebre giornalista e volto tv ha un passato sentimentale piuttosto movimentato, segnato da due matrimoni naufragati ed una breve relazione con Marialaura De Vitis, giovane modella e influencer. La prima importante donna nella vita di Brosio è Serenella Corigliano, con la quale si è sposato e dalla quale ha divorziato ottenendo l’annullamento del matrimonio religioso alla Sacra Rota.

Il loro primo incontro, racconta il giornalista nella sua autobiografia, è avvenuto sulla spiaggia della Rotonda di Lerici, nel settembre 1989, al Bagno Lido. Furono i proprietari a farli conoscere e, parlando dell’ex moglie, ha così descritto il loro primo incontro: “Una splendida creatura alta un metro e settantotto, capelli neri lunghi e mossi, occhi verdi, gambe lunghe e affusolate, pelle vellutata e olivastra. Una bellezza mozzafiato, nata a La Spezia ma di origini calabresi. Il classico colpo di fulmine perché da lì a poco, il 23 dicembre 1989, dopo solo due mesi e mezzo di fidanzamento ci siamo detti: sposiamoci”.

Paolo Brosio, l’addio a Serenella Corigliano e il matrimonio con l’ex moglie Gretel Coello

Paolo Brosio e l’ex moglie Serenella Corigliano celebrarono il loro amore con il matrimonio in forma religiosa, come raccontato dal giornalista: “Le chiesi di celebrare le nozze col rito cattolico e lei, per amore, fece persino i corsi di catechesi prematrimoniali”. Tuttavia il loro matrimonio naufragò dopo pochi anni e venne annullato attraverso l’ufficializzazione del divorzio. A seguire Paolo Brosio ha conosciuto la modella Gretel Coello, nota soprattutto al pubblico televisivo, con la quale si è sposato nel 2004.

La coppia tuttavia si è detta addio pochi anni dopo, quando arrivarono al divorzio nel 2008. Non furono chiare le cause della separazione ma, stando alle indiscrezioni, a minare il rapporto sarebbe stato un presunto tradimento da parte di lei. In seguito alla rottura e al suo secondo divorzio, Paolo Brosio ha vissuto un periodo complimento, in cui ha smarrito la propria strada per poi ritrovarla e riscoprirla nella fede.











