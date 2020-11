Serenella Corigliano e Gretel Coello, ex mogli Paolo Brosio/ “Pagato per miei errori”

Paolo Brosio, neo concorrente del GF Vip 5, si lascia alle spalle ben due divorzi. Il primo è quello con Serenella Corigliano, donna della quale però non si hanno particolari notizie. Il primo matrimonio di Brosio con la Corigliano lo si apprende dalla biografia del giornalista e si sarebbe celebrato in chiesa, a Lerici (La Spezia). Dopo il divorzio però, Brosio si unì in matrimonio ad un’altra donna, nel settembre 2004, dopo un fidanzamento di due anni. In questo caso le nozze si celebrarono con rito civile e videro il giornalista e scrittore pronunciare il fatidico “sì” con la modella cubana Gretel Coello. La cerimonia, come rammenta La Voce di Venezia, fu organizzata a Stazzema, vicino Lucca e fu seguita poi da una festa a Livignani alla quale presero parte anche alcuni volti noti come Emilio Fede, Daniela Santanchè, Marcello Lippi e Flavio Briatore. Anche il secondo però, non fu per Brosio un matrimonio particolarmente fortunato ed a causa di sopraggiunte tensioni, nel 2008 la coppia fu destinata a dividersi. Il giornalista tornò sugli argomenti della loro separazione l’anno seguente, durante una intervista a La Stampa: “Mia moglie era incinta di un altro, uno che conoscevo, che vedevo tutti i giorni sulla mia spiaggia”. In una successiva intervista però, Paolo si prese gran parte delle responsabilità ed a Io Acqua e Sapone ammise: “Onestamente devo riconoscere che la fine del nostro matrimonio è dipesa soprattutto da alcuni miei comportamenti ero troppo superficiale nell’approccio ai valori, li trattavo alla stregua di un servizio televisivo o di una partita di calcio, senza rendermi conto che si possono ferire le persone”.

SERENELLA CORIGLIANO E GRETEL COELLO: PAOLO BROSIO PARLA DELLA SECONDA EX MOGLIE

Di Gretel Coello, bellissima ex moglie, Paolo Brosio è tornato a parlarne anche nella Casa del GF Vip con alcuni suoi nuovi compagni di avventura. Nonostante siano passati alcuni anni, il giornalista non dimentica del tutto quel suo secondo matrimonio fallito. In quel periodo infatti, Brosio era coinvolto in un altro reality ed anche la madre gli disse: "Qui con questi reality quando torni o c'è un grande amore o trovi tutto sfasciato". Paolo ha parlato di grandi liti tra di loro. Spronato da Stefania Orlando, Brosio ha ammesso le differenze di età tra di loro: "E' una ragazza molto più giovane, bellissima, che voleva far la modella". Nel corso della loro relazione Paolo ha ammesso che "lei si è comportata molto meglio di me", nonostante poi sia "finita malissimo, io sono andato nel delirio. Io poi ho pagato per i miei errori, è sempre stato così". I due sono però rimasti in buoni rapporti e Brosio ha ammesso di averla risentita di recente prima di partire per la sua nuova avventura. Parlando del primo matrimonio, ha invece spiegato a Stefania di aver chiesto l'annullamento, arrivato dopo circa tre anni e mezzo.



