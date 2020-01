Sergente Bilko/ Su Italia 1 il film con Steve Martin e Dan Aykroyd (oggi, 29 gennaio)

Sergente Bilko va in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 29 gennaio, a partire dalle ore 15:55. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1996 negli Stati Uniti d’America con la regia di Jonathan Lyn il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne il soggetto e la sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Alan Silvestri, la scenografia è stata realizzata da Lawrence G. Paull ed il montaggio è frutto del lavoro di Tony Lombardo. Nel cast del film sono presenti tra gli altri Steve Martin, Dan Aykroyd, Phil Hartman, Glenne Headly e Daryl Mitchell.

Sergente Bilko, la trama del film

Il sergente Bilko è un ufficiale che sa farsi amare in maniera importante dei propri soldati per come gestisce la base dell’esercito degli Stati Uniti che gli è stata affidata. L’uomo ben conoscendo quali sono le esigenze dei ragazzi che per diversi mesi dell’anno vivono lontani dalle proprie famiglie e da un’esistenza per così dire normale, gestisce una sorta di organizzazione interna alla base la quale ha come principale obiettivo quello di creare delle forme di intrattenimento per rendere la vita militare meno gravosa. I suoi modi di fare sono per così dire non in linea con quella che è la ferrea disciplina voluta negli eserciti degli Stati Uniti d’America ma ugualmente viene apprezzata dai soldati che riescono ad offrire delle ottime prestazioni. Tuttavia sta per fare i conti con la rivalsa di un vecchio nemico ossia un maggiore che in passato ha subito una forte torto proprio da parte dello stesso sergente Bilko. In particolare il maggiore essendo diventato una sorta di punto di riferimento per quanto riguarda la gestione della disciplina delle varie basi militari dislocati sul territorio americano e soprattutto ben sapendo quali siano i metodi utilizzati dal proprio nemico, ha deciso di fissare una visita presso la base ed in particolar modo per effettuare una accurata ispezione dalla quale probabilmente verranno fuori tutta la mancanza di disciplina e quindi sarà possibile allontanare lo stesso sergente da quella che è la sua adorata base militare. Dal proprio canto Il sergente cercherà in ogni modo di evitare questo genere di situazione facendo leva sulla propria inventiva e sul supporto che certamente non gli faranno mancare i suoi amati soldati. Non mancheranno neppure le situazioni divertenti che verranno gestite nel migliore dei modi dal sergente e dai propri uomini per riuscire a contrastare il maggiore.

