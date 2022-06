Sergente Rex/ Su Canale 5 il film con Kate Mara

Sergente Rex, film di Canale 5 diretto da Gabriela Cowperthwaite

Sergente Rex è un film molto emozionante che andràin onda oggi, 12 giugno 2022, su Canale 5 alle ore 21.20. Il titolo originale del film è Megan Leavy.

Nel cast troviamo Kate Mara, Ramon Rodriguez e Tom Felton. La regia invece è curata da Gabriela Cowperthwaite. Sicuramente al centro del film c’è la forte passione che intercorre tra un cane e la sua padrona che è in questo caso un soldato. Uno splendido pastore tedesco è stato preso per raccontare questa storia tra un cane e una marine.

Sergente Rex, la trama del film

Leggiamo ora da vicino la trama di Sergente Rex. Megan Leavy è una giovanissima marine dell’unità artificieri che parte con il suo cane, un pastore tedesco dal nome Rex, per il fronte in Iraq. Qui si sviluppa ancora di più un fortissimo rapporto tra il cane e la donna che permette ai due di portare avanti oltre cento missioni riuscendo a salvare moltissime vite umane.

Il cane era stato addestrato, ovviamente, per affrontare anche complessi combattimenti. In una brutta esplosione i due finiscono feriti e Megan è costretta a congedarsi, così rischia di perdere il cane che deve essere soppresso. Farà di tutto per tornare a legarsi a quell’animale che tanto le era stato vicino sul fronte.

