Chi sono Sergio Alfieri e Luigi Carbone, i medici che hanno in cura Papa Francesco al Gemelli di Roma

Sembra essere lento e complesso il recupero della salute da parte di Papa Francesco e dopo la conferenza stampa di oggi che ha visto salire sul palco dell’ospedale Policlinico Gemelli di Roma il dottor Sergio Alfieri e il collega Luigi Carbone i dubbi sull’effettiva durata della degenza di Bergoglio sono sempre di più, unitamente all’apprensione dei tanti fedeli preoccupati per il Pontefice: ma fermo restando che tutte le informazioni sulla salute di Papa Francesco le trovate nell’apposito articolo; dal conto nostro vogliamo dare un po’ di risalto a Sergio Alfieri e Luigi Carbone che stanno ‘combattendo’ fianco a fianco con Bergoglio per assicurargli una pronta e completa guarigione.

Caterina Balivo, chi è? Oggi compie 45 anni: la laurea mancata e i presunti ritocchini/ "Sono tutta naturale"

Partendo dal secondo, sul conto di Luigi Carbone online troviamo pochissime informazioni che possano rispondere alla domanda “chi è”, con il solo sito del Policlinico Gemellli che ci rivela che è impiagato come Dirigente medico dell’unità di Medicina, chirurgia di accettazione e di urgenza; parte attiva del team che sta seguendo Papa Francesco durante il suo ricovero in qualità di medico in primissima linea all’interno del reparto.

Guido Maria Brera, chi è marito di Caterina Balivo? "Gli guardo sempre il telefono"/ I figli Cora e Francesco

Chi è Sergio Alfieri, il chirurgo che ha già operato altre due volte Papa Francesco

Dall’altra parte, invece, il curriculum di Sergio Alfieri – che può servirci a rispondere alla domanda “chi è” – è ben più lungo e noto dato che ad oggi è il primario dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Digestiva e del Centro Chirurgico del Pancreas al Gemelli di Roma, ma anche – al contempo – direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche oltre che docente titolare di una cattedra in Chirurgia: classe 1965, oggi è uno dei massimi esperti italiani dal punto degli interventi mini-invisivi al tratto digerente e al colon, con all’attivo centinaia di pubblicazioni e migliaia di citazioni.

Cristina Fogazzi, chi è? Storia de L'Estetista Cinica: "Vorrei non essere famosa"/ "Mio marito? Era uno snob"

Di fatto, Sergio Alfieri non è una new entry nella vita di Papa Francesco, perché – oltre ad aver operato con successo Vittorio Cecchi Gori nel 2019 – nel 2021 fu lui ad eseguire la stenosi diverticolare del colon da tempo programmato dal Pontefice; così come fu sempre lo stesso Alfieri ad operarlo una seconda volta nel 2023 quando finì d’urgenza in ospedale a causa di un’ernia.