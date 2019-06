Sergio Arcuri e Valentina aspettano un figlio/ Il fratello di Manuela diventerà papà!

Sergio Arcuri e Valentina Donazzolo presto genitori: la coppia darà annuncio della gravidanza nel corso di Pomeriggio 5. E’ la conduttrice Barbara D’Urso a darne notizia: i due innamorati saranno ospiti in studio per parlare del lieto evento. Il fratello di Manuela Arcuri, che ha alle spalle un passato da attore ed oggi lavora nel mondo immobiliare, ha recentemente rivelato che presto porterà all’altare la sua compagna: «Abbiamo cominciato con i preparativi: le ho regalato l’anello e le ho fatto la proposta di nozze. E lei ha detto sì», le sue parole a Nuovo. Ospiti in studio, Valentina ha spiegato: «Oggi entro nel quinto mese. Per ora abbiamo deciso di non sapere se sarà maschio o femmina». Così Sergio: «Sarebbe bello arrivare la parto senza saperlo. Nonna appena ha saputo ha fatto a mano le scarpine gialle in automatico. Zia Manuela? Sta impazzendo per il nome, ogni giorno manda un sms. Mi ha detto Iris per esempio se è una bambina, ma a me non fa impazzire».

SERGIO ARCURI E VALENTINA DONAZZOLO DIVENTERANNO GENITORI!

Sergio Arcuri ha poi ricordato come è iniziata la loro storia dopo un contatto su Facebook: «Ci eravamo persi di vista, mia sorella doveva andare ad una cena aziendale e mi è arrivato un suo messaggio in cui mi diceva di parlare con una mia carissima amica, Valentina Donazzolo». L’attrice ha dunque svolto un ruolo importante per la loro storia d’amore, con Sergio che aveva infatti sottolineato a Nuovo: «Pensava che lei fosse la persona giusta per me. E aveva ragione… Cos’è successo dopo? Ci siamo visti e tra noi è scattato subito il classico colpo di fulmine: viviamo una storia d’amore bellissima da tre anni e andiamo d’accordo su tutto. Subito la convivenza? Non abbiamo perso troppo tempo. E così, dopo meno di un anno di fidanzamento, siamo andati a convivere. Abitiamo a Roma Nord, ma ci sposteremo nella zona Sud della capitale perché tutti e due lavoriamo da quelle parti».

