Sergio Arcuri e Valentina Donazzolo genitori/ E’ nata Nicole, zia Manuela esulta

Sergio Arcuri è diventato padre per la prima volta. La compagna Valentina Donazzolo ha partorito mettendo al mondo la piccola Nicole. Ad annunciarlo per primi non sono stati i neo genitori ma la sorella minore, Manuela. Il parto è avvenuto ieri, sabato 11 ottobre all’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, nella zona Nord di Roma. La piccola e Valentina stanno molto bene e godono di ottima salute. Pubblicando una foto della neo mamma con in braccio la neonata, Sergio ha scritto sul suo profilo ufficiale di Instagram: “Quando ti ho conosciuto ho capito subito che saresti stata l’amore della mia via… oggi che sei stata in grado di regalarmene uno ancora più grande ti AMO ancora di più… Ti amo Vale!”. “Si chiamerà Nicole. Ci è piaciuto da subito. Più passa il tempo e più siamo convinti. Suona bene con il mio cognome”, aveva raccontato l’attore. Manuela Arcuri intanto, è al settimo cielo, felicissima di essere diventata zia. Dopo aver condiviso uno scatto della piccola nella stanza d’ospedale dove è attualmente ricoverata la mamma, ha scritto: “Benvenuta amore di zia!!”.

Sergio Arcuri papà: è nata Nicole

Lo scorso giugno Sergio Arcuri e la compagna Valentina ospiti a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso, avevano annunciato la lieta novella. La Donazzolo era al quinto mese di gravidanza e aveva confessato di non essere al corrente del sesso del nascituro perché voleva godersi la sorpresa: “Per ora abbiamo deciso di non sapere il sesso ma non sappiamo se riusciremo a resistere”, avevano raccontato in diretta alla ruspante conduttrice. I due, insieme da oltre due anni, sono molto innamorati. A settembre invece, Sergio Arcuri aveva rivelato il sesso: sarà una femminuccia! Cameretta rosa e nome già pronti: si chiamerà Nicole. “Assisterò al parto. Sarà in sala operatoria e se riesco taglierò il cordone, anche se lei è convinta che non ce la farò”, ha raccontato Sergio intervistato da Eleonora Daniele durante “Storie Italiane”. “Spero di reggere, molti amici mi dicono che non è così semplice. Ma in quel momento le dovrò dare conforto. Stiamo insieme da neanche tre anni. Non sono spaventato”. L’attore aveva poi parlato della sorella: “Manuela è contentissima, anche mia mamma. Il più felice è il mio nipotino Mattia (il figlio di Manuela Arcuri, ndr), che aspetta la cuginetta. Dovevamo già sposarci quest’anno, nel 2018 ho fatto a Valentina la proposta di matrimonio a Las Vegas”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA