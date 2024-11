Attore magistrale, capace di unire ironia e toni seri, Sergio Assisi ha scelto il salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona per raccontarsi nel merito della sua splendida carriera e delle sue ‘vole buone’. L’intervista parte subito da un retroscena, strettamente legato alla possibile conduzione di un programma iconico: ‘Affari Tuoi’. “Sono andato vicino, poi mi hanno offerto poco e quindi non l‘ho fatto: non sono un tipo venale, però… Si, è vero che c’è anche il video di un mio provino”.

L’attenzione passa presto alle trame d’amore, passando in rassegna il passato sentimentale e anche l’attualità. Per 7 anni ha condiviso non solo la professione ma soprattutto l’amore con l’ex fidanzata Gabriella Pession; Sergio Assisi è stato dunque incalzato sulla liaison del passato entrando nel merito delle ragioni della rottura. “Ha detto che mi ha lasciato lei? Vabbè, ognuno dice ciò che vuole. Per me l’amore è lasciare liberi, donare la libertà, ma nessuna delle mie ex fidanzate lo ha fatto…”.

Oggi il cuore di Sergio Assisi è però impegnato ma, per buona pace degli amanti del gossip, l’attore non sembra intenzionato a voler rivelare l’identità della sua nuova fidanzata. “Ora non sono single, sono occupato… Il nome della mia attuale fidanzata? Non te lo dico! Lei mi lascia libero, altrimenti non ci sarebbe appunto l’amore”. Caterina Balivo ha tentato di investigare ulteriormente sulla nuova fidanzata di Sergio Assisi ma quest’ultimo ha preferito glissare.

Sergio Assisi è poi tornato sulla polemica del 2007 a Sanremo quando si distinse per aver criticato Fabrizio Moro e la canzone vincitrice, ‘Pensa’. “Quando l’ho detto io ci fu la polemica, lo dice Carlo Conti, dicono tutti bravo. Io diedi il 6 perchè volevo lanciare una provocazione; siamo al Festival della canzone italiana, proprio perchè era un testo sociale ho deciso di dare quel voto. Se mi sono pentito? No, continuo a pensarlo”.

