Sergio Assisi, ospite Domenica in/ “In amore faccio solo guai, sono un don Giovanni…”

La grande carriera di Sergio Assisi

L’attore Sergio Assisi è pronto per parlare del suo nuovo film “Chi ha rapito Jerry Calà?” e dei suoi progetti futuri insieme ai colleghi Nando Paone e Barbara Foria a Domenica in.

Sergio Assisi, classe 1972, attore e regista, si definisce “irrequieto, empatico e un po’ donnaiolo” e da anni è per il pubblico e i fan un vero sex simbol. Sergio Assisi è riuscito a conquistare il suo pubblico grazie al fascino partenopeo, al suo talento ma anche a molte delle sue apparizioni televisive che lo vedevano nei panni dell’affascinante “bello e dannato” e per serie di successo come “Capri”. Nato in una famiglia umile ma appassionata al teatro, Sergio fa il suo esordio come attore a soli 16 anni dopo aver studiato all’Accademia d’Arte Drammatica del Teatro Bellini di Napoli ed essere stato notato da grandi talenti del mondo del cinema tra cui Livio Galassi e Lina Wertmüller; dopo il primo film “Ferdinando e Carolina”, per lui ha inizio una carriera piena di successi e film e fiction tra cui le più note “Capri” ed “Elisa di Rivombrosa”. Fiero della sua carriera, Sergio Assisi ha sempre dichiarato di avere un tratto fondamentale che lo rende simile ai personaggi che ha interpretato: essere un eterno Peter Pan.

La vita sentimentale di Sergio Assisi

Sergio Assisi non si è mai fermato in ambito lavorativo e all’inizio del 2024 lo vedremo in prima serata su Rai 1 con Sabrina Ferilli per la miniserie di tre puntate “Gloria“; l’attore però non si è mai fermato neanche in ambito sentimentale! Assisi ha l’aria di essere un latin lover e probabilmente in parte oggi lo è, ma fino al 2011 è stato legato per più di 7 anni a una sola donna: l’ex collega e attrice di “Capri” Gabriella Pession, che attualmente è sposata e ha avuto dei figli.

A Vanity Fair, in merito all’amore, l’attore ha raccontato: “Io non mi sono sposato, non ho avuto figli, faccio solo guai, faccio soffrire le persone e soffro anche io. Che devo dire? Sono un don Giovanni? Forse una volta. Io sono innamorato dell’amore e delle belle donne. Sono anni che sono in grazia di Dio, senza una donna fissa. E non mi butterò in una storia finché non troverò qualcuno che mi faccia brillare gli occhi. L’amore non è un mio pensiero fisso: se accade, accade. Aspetto d’essere investito da emozioni forti che mi tolgano il respiro. Altrimenti resterò felicemente single. La libertà è il bene più prezioso, forse più prezioso anche dell’amore“.

