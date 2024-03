Sergio attratto da Greta Rossetti al Grande Fratello/ Lei frena “Non ho voglia di baci, se non mi concedo…”

Grande Fratello 2023, Greta Rossetti si confida con Massimiliano Varrese su Sergio D’Ottavi: “Prova attrazione e poco altro”

Al Grande Fratello, Greta Rossetti si confida con Massimiliano Varrese e spiega al compagno di avventure le motivazioni che l’hanno portata a non accelerare i tempi con Sergio D’Ottavi. A farla rallentare ci hanno pensato i fan, con dei messaggi che sembrano volerla mettere in allerta. “Mi è arrivato l’aereo qualche giorno fa con la frase ‘torna in te, tu sai’ o ‘vivi libera’, ma cosa vuol dire? Mi hanno detto ‘bastati e capirai’. E’ difficile che sbaglino”, commenta confusa Greta.

Massimiliano in un primo momento le dà corda e poi rincuora la gieffina quando quest’ultima teme di apparire troppo indecisa agli occhi del pubblico. “Mi sento di uscire per questa roba qua, la mia incertezza“, dice lei. “Se sei neutro o diplomatico sì, ma tu devi esporre e avere il carattere e il coraggio di andare avanti nella tua direzione, se sbagli chiedi scusa ma è un altro discorso. Restare nel neutro non premia”, la risposta di Massimiliano.

Greta rallenta con Sergio: “Ha delle reazioni che non mi piacciono”

Greta ritiene di essersi esposta con Sergio D’Ottavi, benché tra i due non ci sia ancora stato nulla di concreto. “Lui mi conosce ma io no… se fuori proviamo le stesse emozioni bene ma io non ho fretta… non ho così voglia del bacio perché non sono sicura e ha delle reazioni che non mi piacciono“, l’analisi a caldo di Greta Rossetti. La ragazza è certa che Sergio provi solo una forte attrazione fisica nei suoi confronti e aggiunge: “C’è poco altro, io lo capisco se non mi concedo…”.

Varrese, dal canto suo, offre a Greta un punto di vista differente, spezzando una lancia a favore di Sergio: “Per me c’è qualcosa di più e a Sergio piaci, non solo fisicamente”. Greta ascolta ma i dubbi restano. Evidentemente ha bisogno di prove tangibili…











