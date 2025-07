Sergio Bardotti canzoni, dalle collaborazioni con i grandi della canzone italiana all'estero: un successo senza tempo

Nel corso della sua longeva carriera, Sergio Bardotti ha avuto la possibilità di sfruttare il proprio talento per scrivere canzoni passate alla storia. Tante collaborazioni storiche per Sergio Bardotti, che ha avuto la possibilità di lavorare a quattro mani con dei grandi della canzone italiana, da Gianni Morandi a Lucio Dalla, passando per Patty Pravo, Sergio Endrigo e Gino Paoli. Tante collaborazioni che hanno dato vita a canzoni rimaste nell’immaginario collettivo della musica.

Francesco Chiofalo spiazza: "Proposta di matrimonio a Manuela Carriero? Direbbe no"/ E spunta Drusilla Gucci

Celebri anche alcune sue collaborazioni con artisti internazionali come Toquinho e Vinicius, che hanno fatto allargare gli orizzonti a uno dei parolieri più amati di sempre. Tra le canzoni più celebri scritte da Sergio Bardotti troviamo pezzi storici come Se mi vuoi ancora bene, La nostra casa, Era d’estate, La tua stanza, Un mare blu, Per la vita, Solamente mia, Ti credevo felice, Se per me parlasse il cuore e tanti altri brani lasciati in eredità alle future generazioni artistiche.

Scaletta concerto Ultimo allo Stadio San Siro di Milano, 5 luglio 2025/ Ordine canzoni

Sergio Bardotti canzoni, quale era il segreto

Una carriera dedicata interamente alla musica, Sergio Bardotti ha raccontato più volte il suo talento nel corso degli anni, è passato attraverso canzoni e le voci di tanti amici e colleghi con i quali ha dato vita a capolavori. E riguardo alla voglia sempre smisurata di creare arte, Michela Bardotti ha detto riguardo al padre Sergio Bardotti: “Tant’è che dizionari e vocabolari di ogni genere erano gli strumenti che lui maneggiava quando si trattava di scrivere… Il dizionario dei sinonimi”.

Una volontà continua di fare musica che non lo ha mai abbandonato, un talento riconosciuto anche a Sanremo, dove è stato introdotto un premio in memoria del paroliere, che premia il brano migliore del Festival.

Scaletta concerto Marracash allo Stadio Franco Scoglio di Messina, 5 luglio 2025/ Ordine canzoni