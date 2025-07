Sergio Bardotti, chi è il noto musicista e paroliere: morto a causa di un arresto cardiaco. Ha segnato pagine storiche della canzone italiana

La puntata di oggi sabato 5 luglio 2025 dedicherà spazio a Sergio Bardotti, compianto musicista e paroliere venuto a mancare nel 2007 a causa di un arresto cardiaco. Una figura centrale nel panorama della musica, capace di dare via a tante canzoni rimaste nell’immaginario collettivo. Per Sergio Bardotti è stato introdotto anche un premio al Festival di Sanremo per il miglior testo, un riconoscimento alla splendida carriera dell’uomo, capace di creare canzone storiche e grandi collaborazioni con artisti iconici, come Lucio Dalla, Gianni Morandi, ma anche Patty Pravo.

Sergio Bardotti canzoni, i brani di successi/ Dalle collaborazioni con Lucio Dalla a Gianni Morandi

La figlia di Sergio Bardotti ha tirato fuori dal forziere dei ricordi alcuni momenti speciali, parlando del grande talento del papà: “Mio padre è stato un grande uomo di cultura; di mestiere scriveva canzoni che ancora oggi la gente canta innamorandosi ed emozionandosi. Ma è stato anche il regista che sta dietro ogni minimo suono prodotto in uno studio di registrazione”. Una casa circondata da libri, parole ovunque, sinonimi, lingue, la volontà di Sergio Bardotti era sempre quella di dare nuova vita a testi e canzoni.

Scaletta concerto Ultimo allo Stadio San Siro di Milano, 5 luglio 2025/ Ordine canzoni

Sergio Bardotti e la moglie Carmen: la polemica per il premio

Non solo musica e parole, nel corso della sua vita Sergio Bardotti è stato capace di vivere una vita sentimentale molto appagante e felice con la storica moglie Carmen Di Domenico. Nel 2020 la donna si è resa protagonista di una rumorosa polemica durante il Festival di Sanremo ai tempi condotto da Amadeus. La donna chiese infatti di ritirare il premio inserito in memoria del marito. La qualità dei testi della musica di oggi non rispecchierebbe la visione e il talento dello stesso Sergio Bardotti, in una rumorosa intervista la donna si espresse così:

Scaletta concerto Marracash allo Stadio Franco Scoglio di Messina, 5 luglio 2025/ Ordine canzoni

“Oggi Sergio non c’è ma so per certo che scapperebbe con un biglietto di sola andata portandosi dotto il braccio il premio Sanremo miglior testo 2020 e usandolo come posacenere sulla spiaggia più ruspante dell’isola”. Sergio Bardotti è morto nel 2007, stroncato da un arresto cardiaco quando aveva 68 anni.