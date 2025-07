Carmen Di Domenico e l'amore con Sergio Bardotti: "Era un uomo solare. La musica di oggi no alo rispecchia"

Nella vita del celebre compositore e paroliere c’è stato spazio anche per l’amore, oltre alla carriera che tutti conosciamo. Sergio Bardotti ha infatti trovato l’amore con Carmen Di Domenico, i due si sono conosciuti quando correva il 1985 e si sono sposati cinque anni più tardi, dalla loro storia d’amore è poi nata la figlia della coppia, Wendy, oggi 32enne. Qualche anno fa la moglie del compianto paroliere ha tuonato contro Amadeus, ai tempi conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, chiedendo di ritirare il premio in memoria del marito, visto che i testi delle canzoni di oggi non rispecchierebbero gli ideali del compianto marito. Sergio Bardotti è venuto a mancare nel 2007 a causa di un arresto cardiaco, ma non è mai stato dimenticato dai suoi cari.

In passato, rievocando la loro storia d’amore e il primo incontro, Carmen Di Domenico si era espressa così su Sergio Bardotti: “Fu il Fantastico dell’incontro. Io feci un provino per Pippo Baudo, venivo dalla lirica, mi scelsero e Pippo Caruso mi chiese di portare 10 elementi con me. Rcordo che Sergio fumava in continuazione” ha raccontato in una vecchia intervista la donna.

Carmen Di Domenico e l’amore con Sergio Bardotti

Non sono molte le testimonianze e i ricordi riguardo all’amore tra Sergio Bardotti e Carmen Di Domenico, con la donna che è apparsa raramente sul piccolo schermo per parlare del compianto marito, uno dei musicisti italiani più amati. Soffermandosi sulle origini e sul carattere del compianto marito, Carmen Di Domenico ha ricordato alcuni tratti della personalità del paroliere, capace di stringere legami speciali e dare vita a brani iconici insieme ad artisti del calibro di Dalla, Morandi e Patty Pravo:

Carmen Di Domenico ha parlato così del marito: “Sergio era solare, positivo, per lui tutto poteva essere superato. Era Brasiliano fino a un certo punto”.

