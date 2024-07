Sergio Barzetti, chef e volto di È sempre mezzogiorno, è stato picchiato fuori dal suo ristorante: cos’è accaduto

Sergio Barzetti, il celebre chef definito ‘re dei risotti’ e volto di È sempre mezzogiorno, è stato brutalmente aggredito davanti al suo ristorante a Malnate, in provincia di Varese. Il tutto è accaduto giovedì sera mentre lo chef caricava il suo furgone, e lo ha costretto alla corsa all’Ospedale di Circolo, sempre a Varese.

A dare una ricostruzione dei fatti è stato l’avvocato Carlo Aberto Cova, il difensore dello chef, che ha svelato l’accaduto: “Barzetti stava caricando un furgone posteggiato vicino al suo ristorante Cucina Barzetti quando un uomo e una donna, non sconosciuti e non nuovi a fatti simili, lo avrebbero aggredito. Le due persone lo hanno prima insultato. L’uomo lo ha quindi preso a pugni. Ci sono testimoni”. Stando a quanto poi aggiunto dal legale Cova, gli aggressori in questione sono stati poi identificati e non è la prima volta che infastidiscono Barzetti.

Come sta lo chef Sergio Barzetti dopo l’aggressione

Ma come sta lo chef Sergio Barzetti dopo l’aggressione? L’uomo se la sarebbe cavata con lesioni lievi e guaribili in alcuni giorni. Intanto ha deciso di chiudere con anticipo il suo ristorante, in modo da potersi riprendere dall’aggressione totalmente, sia dal punto di vista fisico che psicologico.

Barzetti, attraverso il suo avvocato, ha poi spiegato: “Non è la prima volta che ho problemi, ho ricevuto minacce, sono in corso processi per stalking che mi vedono come parte offesa. Questo episodio però non è esattamente una cosa da nulla, e ha visto questi due personaggi aggredirmi mentre stavo finendo di caricare il furgone dopo il lavoro al ristorante. La cosa è degenerata. Ma vado avanti”.