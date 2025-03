Sergio Bernal è tra i protagonisti dell’appuntamento del sabato di Verissimo, il programma di interviste campione d’ascolti presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Il re del flamenco è pronto a raccontarsi a cuore aperto dalla vita professionale a quella privata e chissà che non si possa sbottonare parlando proprio della sua vita sentimentale! Classe 1990, Sergio è nato a Madrid in Spagna e sin da bambino si appassiona alla danza grazie al fratello gemello con cui inizia a studiare. Nel 2002 entra nel prestigioso Real Conservatorio de Danza de Madrid dove termina gli studi con il massimo dei voti. Poco dopo inizia la sua carriera nel mondo della danza entrando nella compagnia di Rafael Aguilar come ballerino principale; successivamente entra nel Workshop del Balletto Nazionale di Spagna seguito dall’ingresso nella compagnia Carlos Saura con cui gira il mondo grazie ad un tour mondiale.

La svolta decisiva arriva nel 2012 quando entra da solista nel Balletto Nazionale di Spagna conquistando il titolo di ballerino principale nel 2016 iniziando una carriera internazionale che lo porta a ballare con grandi nomi del calibro di Plisétskaya, Rojo, Somova, Obraztsova, Nuñez e Polunin.

Sergio Bernal, chi è il re del flamenco: tutto è iniziato grazie alla mamma

Alcuni anni dopo Sergio Bernal decide di lasciare il National Ballet of Spain per fondare la sua compagnia di danza con Ricardo Cue debuttando con l’opera “A Night with Sergio Bernal” presentata a Sochi, in Russia, insieme a Joaquín de Luz e Miriam Mendoza. Non solo, la sua fama lo porta ad essere ospite del 70° anniversario dell’English National Ballet, diretta da Tamara Rojo al Coliseum Theatre di Londra, mentre nel 2020 a Madrid ha inaugurato la produzione “SER” al Teatros del Canal di Madrid. Intervistato dalla rivista AD parlando della vita ha detto: “credo ti porti nel posto al quale appartieni. Nel mio caso mi ha portato nell’arte”.

Il ballerino, considerato il re del flamenco, ha rivelato che tutto è iniziato grazie alla mamma: “grazie a lei, io e mio fratello gemello abbiamo iniziato a ballare il flamenco. Dopo una settimana lui ha lasciato la scuola e io ho continuato”.