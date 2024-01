Sergio Berni arriva a Uomini e Donne per Ida Platano, l’ex moglie lo smaschera/ “Mai mantenuto sua figlia!”

Sergio Berni, nuovo corteggiatore di Ida Platano, attaccato dall’ex compagna proprio durante la sua presentazione a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di Uomini e Donne di venerdì 12 gennaio, Ida Platano ha accolto in studio due nuovi corteggiatori: Giuseppe e Sergio. Il primo è un preparatore atletico e massaggiatore sportivo di 52 anni, separato da nove anni e con una figlia di venti. Il secondo ha 38 anni ed è un ingegnere industriale. Proprio quest’ultimo è però finito nel mirino del web a causa di alcune rivelazioni fatte dalla sua ex compagna proprio mentre lui si presentava a Ida.

Il 38enne Sergio Berni si è così presentato alla tronista di Uomini e Donne: “Mi chiamo Sergio, ho 38 anni e vengo da Civitavecchia, in provincia di Roma. Nella vita mi occupo di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono un ingegnere industriale, quindi tutto ciò che comporta la parte ingegneristica, sono papà di una splendida bambina di nome Elodie Sole, anzi tra poco è anche il suo compleanno.” E ha continuato: “Sono qua perché secondo me dentro quella scocca si rispecchia qualcosa di vero. Ho visto la tua presentazione più volte e mi è rimasta impressa la tua semplicità. Anche quando parlavi della tua quotidianità, descrivevi la situazione con tuo figlio.”

Sergio Berni mandato via da Ida dopo l’attacco dell’ex?

Ma proprio nel momento in cui Ida Platano ballava insieme a Sergio, la sua ex compagna lo sbugiardava su Instagram con un lungo post che recita: “‘Ciao Ida, sono un ingegnere, ho una figlia meravigliosa di cinque anni che non ho mai mantenuto. Se ne occupa totalmente la mamma e la vorrei ringraziare perché mi ha permesso di venire qui. Anzi, mi ha sempre consigliato di poter venire a Uomini e Donne perché non mi ha mai denunciato’. Grazie a tutti, Ida sei speciale.” Un messaggio che sicuramente arriverà fino a Ida, mettendo in discussione la permanenza di Sergio a Uomini e Donne.











