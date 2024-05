Sergio Berni di Uomini e Donne minaccia il suicidio: “Non ce la faccio più”/ “Ora ricoverato”: cos’è successo

Sergio Berni, ex corteggiatore di Uomini e Donne di Ida Platano, allarma con un post su Instagram

Il pubblico di Uomini e Donne ha conosciuto Sergio Berni nel corso dell’ultima edizione del dating show. L’uomo si è presentato per corteggiare Ida Platano ed è rimasto per un po’ in studio, ma le cose non sono andate bene con la tronista. Già in quell’occasione Sergio aveva però parlato del suo ruolo di padre e di sua figlia, Elodie Sole, avuta dall’ormai ex compagna. Nelle ultime ore Sergio Berni è tornato sotto i riflettori per un fatto che ha allarmato il web: l’ex corteggiatore è arrivato a parlare di suicidio.

“Sono ricoverato perché ho chiesto aiuto“, inizia così il lungo messaggio pubblicato da Sergio sul suo profilo Instagram, nel quale spiega cosa gli è accaduto e perché è arrivato a tanto. “Non riesco più a subire quotidianamente denigrazioni, attacchi continui alla mia persona da chi dice di essere madre di mia figlia e mi sta letteralmente distruggendo l’anima e la psiche…” ha spiegato l’ex corteggiatore.

Duro sfogo social di Sergio Berni: “Stanco di sentirmi dire che sono un fallito”

Nel suo lungo sfogo, Sergio Berni si è detto stanco di subire insulti: “dall’essere un fallito a non essere padre a sentirmi dire che ho problemi mentali.. e tutto ciò da mesi e mesi che mi hanno portato a non volere né avere più la voglia di andare oltre.” ha ammesso. Da qui il bisogno di esternare le sue ansie ed emozioni del momento, in un vero e proprio fiume in piena, che continua: “La persona che si presenta in ospedale dicendo di volermi bene… la stessa che mi istiga dicendomi e dandomi del FALLITO COME PADRE E COME UOMO! La persona che mi ha tradito e che è la stessa che si presenta qui dicendomi tutt’altro… tirerò fuori tutta la verità perché troppo sono stato in silenzio!” L’ex corteggiatore di Ida Platano ha quindi concluso con amarezza: “Spero davvero il meglio per la mia bambina, ci rimette solo lei. Ora scusate …buon compleanno a me!”

