Sergio Cammariere/ “A marzo il mio primo romanzo e poi un nuovo disco”

Sergio Cammariere è uno degli ospiti della prima puntata di “A grande richiesta”, il nuovo programma del sabato sera di Rai 1, dedicata alle più belle canzoni d’amore. Cammariere, cugino di Rino Gaetano, nasce a Crotone il 15 novembre 1960. Nel 1992 compone la sua prima colonna sonora per il film “Quando eravamo repressi” di Pino Quartullo. Successivamente realizza le colonne sonore dei film “Teste rasate”, “Uomini senza donne”, “Il decisionista”, “Colpo di sole”, “L’italiano” e “La spiaggia”. Sergio Cammariere è autore anche delle musiche che accompagnano il cortometraggio “Non finisce qui”, di Maria Sole Tognazzi (figlia di Ugo Tagnazzi). Nel gennaio 2002 esce il suo primo album “Dalla pace del mare lontano”. L’anno dopo partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con “Tutto quello che un uomo”, testo di Roberto Kunstler, con cui conquista il terzo posto, il Premio della Critica, il Premio “Migliore Composizione Musicale” e due Dischi di Platino. Nel 2004 pubblica il secondo album “Sul sentiero” e nel 2006 “Il pane, il vino e la visione”. La sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo è del 2008 con “L’amore non si spiega”, un vero e proprio omaggio alla bossa nova. Esce poco dopo il quarto album “Cantautore piccolino”, dedicato a Sergio Bardotti e Bruno Lauzi. Nel 2009 esce il nuovo album “Carovane” e nello stesso anno apre il film Disney “La principessa e il ranocchio” con il brano “La vita a New Orleans”.

Sergio Cammariere: gli ultimi successi dell’artista di Crotone

Nel 2010 Sergio Cammariere torna a lavorare con Maria Sole Toganzzi per il docufilm “Ritratto di mio padre”, incentrato sulla vita privata e professionale dell’attore Ugo Tognazzi. Nel marzo 2011 riceve il Premio Internazionale MUSICA NEWS alla carriera per la sua “raffinatezza espressiva, una carriera di spicco e brillante e la grande poesia e straordinarietà del suono”. Negli anni successivi pubblica nuovi dischi: “Sergio Cammariere” (2012), “Mano nella mano” (2014), “Io” (2016) e “Piano” (2017), primo disco solo piano. Continua in parallelo la realizzazione di colonne sonore per il mondo del cinema. Partecipa al Festival di Sanremo 2018, ospite di Nina Zilli nella quarta serata dedicata ai duetti con il brano “Senza appartenere”. A maggio 2019 esce il decimo album di Sergio Cammariere, “La fine di tutti i guai”. A maggio 2020 pubblica il video animato del suo brano “Con te sarò”, diretto da Fabio Teriaca, che ha vinto più di 16 premi, nazionali e internazionali. Il video è ambientato nella sua città d’origine: “La cosa bella è quella di aver portato le immagini della nostra piazza, di Crotone”, ha detto Cammariere a CrotoneOk. Per il 2021 Sergio Cammariere ha molti progetti: “A fine marzo verrà pubblicato il mio primo romanzo autobiografico scritto a quattro mani con Cosimo Damato dal titolo “Sono sempre stato libero”. Poi in primavera uscirà il mio nuovo album dal titolo Piano Nudo”, ha confessato a CrotoneOk.



