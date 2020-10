Sergio Cammariere cugino Rino Getano/ Fidanzata? Un mistero! Mentre quel legame con..

Sergio Cammariere non è solo uno dei migliori cantautori della musica italiana, ma è anche il cugino dell’indimenticabile Rino Gaetano che, con la sua musica, ha influenzato le generazioni di artisti che sono venute dopo di lui. La musica scorre così nelle vene di Sergio Cammariere che, con Rino Gaetano, ha davvero tanto in comune come raccontava lui stesso, nel 2003, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica e riportata da Rockol. “Non voleva cantare. La prima volta alla Rca avrebbe voluto far cantare un suo amico. Ho scoperto che con Rino ho tanto in comune. Come l’ironia: lui scherzava continuamente”, raccontava a La Repubblica Sergio Cammariere che sarà ospite della puntata odierna del programma di Raiuno “Oggi è un altro giorno“. Ai microfoni di Serena Bortone, Cammariere tornerà così a parlare del legame con Rino Gaetano.

SERGIO CAMMARIERE, CHI E’ LA FIDANZATA?

Della vita artistica di Sergio Cammariere si sa tantissimo, ma non della vita privata. Il cantautore protegge la propria vita sentimentale e non si sa se abbia una compagna, una moglie o una fidanzata. Pur essendo molto presente sui social, non si mostra mai in compagnia. Sul suo profilo Instagram, infatti, è possibile vedere solo foto e video delle sue esibizioni pubbliche o mentre compone nella riservatezza della propria casa. Il cantautore non ama far parlare di sè per il proprio privato che protegge dal gossip e dai vari pettegolezzi. Una scelta che il suo pubblico apprezza e che considera in linea con quella che è la sua personalità. durante l’incontro con Serena Bortone, dunque, continuerà a percorrere tale strada o deciderà di fare un’eccezione svelando qualche dettaglio in più della propria vita sentimentale?



